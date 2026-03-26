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Con los peloteros

Pitchers de República Dominicana salen desde hoy a buscar gran temporada

Cinco lanzadores abridores dominicanos tendrán hoy la responsabilidad de darle la primera victoria a su equipo en la actual campaña

Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, enfrenta esta tarde a los Rangers de Texas.

Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, enfrenta esta tarde a los Rangers de Texas.

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Hector Gomez

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Cristopher Sánchez (Filis), Freddy Peralta (Mets), Sandy Alcántara (Marlins), Luis Severino (Atléticos) y José Soriano (Angeles) son los lanzadores dominicanos que tendrán el honor de abrir en la jornada inaugural por sus respectivos equipos.

El estelar zurdo de los Filis de Filadelfia Cristopher Sánchez (13-5, ERA 2.50, 212 ponches) se enfrentará esta tarde a Texas Rangers.

El partido está programado a iniciar a las 4:15 p.m., en el Citizens Bank Park, en Filadelfia.

El derecho de los Mets Freddy Peralta (17-6, ERA 2.70, 204 ponches) tendrá un fuerte compromiso esta tarde cuando se enfrente al ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la temporada pasada, el as de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes (10-10, ERA 1.97, 216 ponches). Se jugará a la 1:15 p.m., en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

José Soriano (10-11, ERA 4.26, 152 ponches) se medirá esta tarde a los Astros de Houston, en el Daikin Park, en Houston, Texas, a las 4:10 p.m.

El veterano abridor derecho Sandy Alcántara (11-12, ERA 5.36, 142 ponches) se medirá mañana viernes a los Rockies de Colorado.

El juego será celebrado en el hogar de los Marlins de Miami, el loanDepot Park, a las 7:10 p.m.

El derecho Luis Severino (8-11, ERA 4.54, 124 ponches) se enfrentará mañana viernes a los Azulejos de Toronto, quienes dependerán del también derecho Kevin Gausman (10-11, ERA 3.59, 189 ponches). Está señalado para las 7:07 p.m., en el Rogers Centre, en Toronto. 

Sobre el autor

Hector Gomez

Periodista y editor deportivo con más de 20 años años de experiencia en prensa radial, escrita y televisiva, bilingue, especialista en estadísticas de béisbol y con reconocimiento nacional e internacional.

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