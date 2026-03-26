Pitchers de República Dominicana salen desde hoy a buscar gran temporada

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Cristopher Sánchez (Filis), Freddy Peralta (Mets), Sandy Alcántara (Marlins), Luis Severino (Atléticos) y José Soriano (Angeles) son los lanzadores dominicanos que tendrán el honor de abrir en la jornada inaugural por sus respectivos equipos.

El estelar zurdo de los Filis de Filadelfia Cristopher Sánchez (13-5, ERA 2.50, 212 ponches) se enfrentará esta tarde a Texas Rangers.

El partido está programado a iniciar a las 4:15 p.m., en el Citizens Bank Park, en Filadelfia.

El derecho de los Mets Freddy Peralta (17-6, ERA 2.70, 204 ponches) tendrá un fuerte compromiso esta tarde cuando se enfrente al ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la temporada pasada, el as de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes (10-10, ERA 1.97, 216 ponches). Se jugará a la 1:15 p.m., en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

José Soriano (10-11, ERA 4.26, 152 ponches) se medirá esta tarde a los Astros de Houston, en el Daikin Park, en Houston, Texas, a las 4:10 p.m.

El veterano abridor derecho Sandy Alcántara (11-12, ERA 5.36, 142 ponches) se medirá mañana viernes a los Rockies de Colorado.

El juego será celebrado en el hogar de los Marlins de Miami, el loanDepot Park, a las 7:10 p.m.

El derecho Luis Severino (8-11, ERA 4.54, 124 ponches) se enfrentará mañana viernes a los Azulejos de Toronto, quienes dependerán del también derecho Kevin Gausman (10-11, ERA 3.59, 189 ponches). Está señalado para las 7:07 p.m., en el Rogers Centre, en Toronto.