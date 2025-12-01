¿Quienes han sido los peloteros más destacados de la LIDOM 2025-2026?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Con la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2025-2026 entrando en su fase decisiva, echemos un vistazo a algunos de los jugadores que están liderando las principales estadísticas del torneo.

Lideres ofensivos*

- Promedio de bateo: Cristhian Adames (Tigres del Licey) - .373.

- Jonrones: Bryan De La Cruz (Toros del Este) y Aderlin Rodríguez (Águilas Cibaeñas) - 5.

- Carreras remolcadas: Bryan De La Cruz (Toros del Este) - 28.

- Carreras anotadas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 27.

- Hits: Raimel Tapia (Estrellas Orientales) - 48.

- Dobles: Yairo Muñoz (Toros del Este) - 11.

- Triples: Ismael Munguia (Estrellas Orientales) y Erik González (SS) - 2.

- Bases robadas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 19.

- Bases por bolas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 27.

Gilberto Celestino

Lideres de pitcheo*

- Juegos ganados: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 4

- Efectividad: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 1.55

- Entradas: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 46.1

- WHIP: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 0.95.

- Ponches: Oscar De La Cruz (Estrellas Orientales) - 35.

Aaron Sánchez

*Todas las estadísticas están sujetas a la fecha de publicación de este articulo*