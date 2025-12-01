¿Qué dicen los números?
¿Quienes han sido los peloteros más destacados de la LIDOM 2025-2026?
Estos son los lideres en las estadísticas en el torneo invernal de la temporada 2025-2026 hasta el momento.
Con la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2025-2026 entrando en su fase decisiva, echemos un vistazo a algunos de los jugadores que están liderando las principales estadísticas del torneo.
Lideres ofensivos*
- Promedio de bateo: Cristhian Adames (Tigres del Licey) - .373.
- Jonrones: Bryan De La Cruz (Toros del Este) y Aderlin Rodríguez (Águilas Cibaeñas) - 5.
- Carreras remolcadas: Bryan De La Cruz (Toros del Este) - 28.
- Carreras anotadas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 27.
- Hits: Raimel Tapia (Estrellas Orientales) - 48.
- Dobles: Yairo Muñoz (Toros del Este) - 11.
- Triples: Ismael Munguia (Estrellas Orientales) y Erik González (SS) - 2.
- Bases robadas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 19.
- Bases por bolas: Gilberto Celestino (Toros del Este) - 27.
Lideres de pitcheo*
- Juegos ganados: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 4
- Efectividad: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 1.55
- Entradas: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 46.1
- WHIP: Aaron Sánchez (Toros del Este) - 0.95.
- Ponches: Oscar De La Cruz (Estrellas Orientales) - 35.
*Todas las estadísticas están sujetas a la fecha de publicación de este articulo*