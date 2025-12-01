Lionel Messi en la final de la MLS Cup: lo que está en juego para su legado

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La final de la Copa MLS 2025 ya está definida: Inter Miami, liderada por el astro Lionel Messi, recibirá a Vancouver Whitecaps en Ft Lauderdale el sábado 6 de diciembre para determinar el próximo campeón de la liga.

Este enfrentamiento tiene muchos aspectos positivos, desde su tensa historia reciente (Vancouver eliminó a Miami de la Copa de Campeones de la CONCACAF a principios de esta temporada) hasta sus contrastantes estilos tácticos. Pero la narrativa principal, al estilo típico de la MLS, gira en torno a sus grandes estrellas: Lionel Messi por un lado y Thomas Müller por el otro.

Messi y Müller son dos de las mayores estrellas de su generación.

Se han enfrentado varias veces con sus clubes y selecciones, y la mayoría de sus encuentros terminaron siendo un espectáculo rotundo.

¿Qué estará en juego para Messi?

Messi llegó al Inter Miami a mediados de 2023 con el objetivo de ganar una Copa MLS, algo que parecía improbable en aquel momento considerando que, cuando llegó al club, este se encontraba en el último puesto de la liga.

Una victoria el sábado culminaría su objetivo y culminaría una temporada en la que Messi también ganó la Bota de Oro de la MLS como máximo goleador, además, muy probablemente, su segundo premio MVP consecutivo.

Messi está cerca de ganar su primer título de liga en Estados Unidos, un hito que consolidaría su impacto transformador en la MLS y validaría el proyecto del Inter Miami en su nivel más alto.