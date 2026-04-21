Ramírez despacha su 2do jonrón en victoria Marlins

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Marlins5

San Luis3

MIAMI .AP. El dominicano Agustín Ramírez conectó un jonrón y Max Meyer lanzó de manera efectiva hasta la sexta entrada para guiar a los Miami Marlins a una victoria de 5-3 sobre St. Louis, rompiendo la racha de cinco victorias consecutivas de los Cardenales.

Ramírez bateó de 4-1. Otto López de 3-1, un tubey.

Astros9

Cleveland2

CLEVELAND .AP. El mexicano Isaac Paredes conectó sus dos primeros jonrones de la temporada y Christian Walker también se voló la barda, mientras los Astros de Houston vencieron 9-2 a los Guardianes de Cleveland para apenas su tercera victoria en 15 juegos.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 4-1 con una empujada. Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 4-1 con dos anotada. Juan Brito de 3-0.

M.Rojas8

Detroit6

BOSTON .AP. El bateador emergente Ceddanne Rafaela conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en el séptimo inning, y los Medias Rojas vencieron 8-6 a los Tigres de Detroit en el Día de los Patriotas en Boston

Por Detroit, el dominicano Wenceel Pérez de 1-0.

Rojos6

Rays1

SAN PETERSBURGO, Florida, .AP. El novato Sal Stewart conectó un jonrón, añadió un doble, se robó una base y anotó dos veces, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 6-1 a los Rays de Tampa Bay para su cuarta victoria consecutiva.

Por Cincinnati, el dominicano Elly De La Cruz de 4-1 con una empujada.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Bravos9

Nacionales4

WASHINGTON .AP. Matt Olson impulsó tres carreras, Bryce Elder ponchó a seis en una labor de seis entradas y dos tercios y los Bravos de Atlanta ganaron su sexto juego consecutivo con una victoria de 9-4 sobre los Nacionales de Washington.

Por los Bravos, el dominicano Jorge Mateo de 3-0 con una anotada.

Por los Nacionales, los dominicanos Luis García Jr. de 4-0. José Tena de 4-0. Nasim Núñez de 3-0.