Ramón Laureano y Tatis Jr. brillan en la victoria de Padres sobre Angelinos

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Los dominicanos Ramón Laureano y Fernando Tatis Jr. impulsaron una carrera cada uno en la octava y novena entrada, y eso fue suficiente para Padres la noche del sábado en el Angel Stadium.

Un día después de ver cortada su racha de ocho victorias, San Diego se recuperó con un triunfo 4-1 en Anaheim. Aquí algunas reacciones inmediatas:

Merrill lo hace otra vez

El tercer robo de jonrón de la temporada de Jackson Merrill no fue tan acrobático como los dos anteriores. En marzo, le robó uno a Kevin McGonigle de Tigres, una de las grandes jugadas del Opening Weekend. Luego, a inicios de esta semana, le quitó otro a Julio Rodríguez al elevarse por encima de la pared del jardín central en el Petco Park.

Pero el robo del sábado a Yoán Moncada también fue impresionante. La pelota se quedó el tiempo suficiente en el aire como para que Merrill tuviera que evitar a Tatis, quien también buscaba la atrapada. Logró esquivarlo, se estiró apenas por encima de la barda y se quedó con la bola.

No es exactamente lo de Jo Adell, el jardinero de Angelinos que robó tres en un mismo juego. Pero la temporada apenas tiene tres semanas, y Merrill ya suma tres robos de jonrón.

Ahora parece buen momento para recordar: Merrill nunca había jugado en los jardines en su vida hasta que Padres le pidió intentarlo en la primavera de 2024, antes de su temporada de novato. Se adaptó sin problemas a la posición y parece mejorar cada día.

Márquez encuentra la fórmula

No hay duda: el venezolano Germán Márquez tuvo algo de suerte al inicio. El robo de jonrón de Merrill no fue el único contacto fuerte en los primeros innings.

Pero Márquez es un veterano de 10 años. Supo ajustarse sobre la marcha. Alrededor de la parte baja del cuarto inning, entró en ritmo. Ponchó a dos en el cuarto y a tres en el quinto. Su curva empezó a hacer estragos.

Para cuando Mike Trout conectó un doble con dos outs hacia el jardín derecho en el sexto, Márquez había retirado a nueve bateadores consecutivos.

Con el juego empatado y el zurdo Nolan Schanuel en turno, eso sería todo para Márquez. El manager Craig Stammen llamó al zurdo cubano Adrián Morejón para retirar a Schanuel y mantener el empate.

Aun así, fue una salida muy alentadora para Márquez. No es secreto lo corto que está Padres en la parte final de su rotación, pero su experiencia y capacidad de ajustarse lo convierten en una opción viable.

Duelo de bullpens

Márquez igualó en ceros con el zurdo de Angelinos, Yusei Kikuchi, y para el séptimo inning el juego se convirtió en un duelo de relevistas.

A Padres casi siempre le gusta ese escenario.

“Tenemos un gran bullpen”, dijo Stammen a inicios de la semana. “Me siento bien con nuestras opciones para cerrar los juegos”.

Morejón salió del sexto y también trabajó un séptimo sin carreras. Jason Adam permitió una anotación en el octavo, pero Stammen confió en él con las carreras del empate y la ventaja en base. Adam dominó a Adell con un rodado para terminar el inning. Mason Miller cerró el noveno y mantuvo viva su racha sin permitir carreras.

Angelinos, por su parte, no tuvo el mismo poder desde el bullpen. Laureano y Tatis conectaron sencillos productores en el octavo. La misma dupla produjo en el noveno, Laureano con elevado de sacrificio y Tatis con sencillo al central.

Padres tomó ventaja tarde. Con un bullpen como ese, es justo lo que buscan.