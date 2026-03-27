Laureano la bota; Soriano silenció bates de los Astros

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Angelinos5

Astros0

HOUSTON .AP. Mike Trout conectó un jonrón para iniciar lo que espera sea un año de recuperación, y encaminó el jueves a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 3-0 sobre los Astros de Houston en el juego inaugural de la temporada.

Trout también recibió tres bases por bolas y jugó en el jardín central por primera vez desde abril de 2024. El tres veces Jugador Más Valioso disputó 130 duelos la temporada pasada, su mayor cantidad desde 2019, tras diversas lesiones.

El abridor dominicano José Soriano (1-0) permitió dos hits y otorgó cuatro bases por bolas en seis entradas. El dominicano ponchó a siete.

Detroit8

Padres2

SAN DIEGO .AP. Kevin McGonigle conectó cuatro hits e impulsó dos carreras en su auspicioso debut en las Grandes Ligas el jueves, durante la victoria de los Tigres de Detroit por 8-2 sobre los Padres de San Diego.

McGonigle, de 21 años, pegó un doble de dos carreras con las bases llenas en el primer lanzamiento que vio en las Grandes Ligas, en la primera entrada. Sumó un segundo doble y un sencillo dentro del cuadro mientras anotaba dos carreras en sus siguientes dos turnos al bate, y añadió un sencillo en la novena.

Tarik Skubal (1-0), dos veces galardonado con el Cy Young de la Liga Americana, lanzó seis entradas con pelota de tres hits y seis ponches en su tercera apertura consecutiva en un día inaugural por los Tigres. Toleró sólo una carrera sucia.

El dominicano Ramón Laureano conectó su primer jonrón de la temporada en cuatro turnos.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-1 con una anotada, Manny Machado de 3-1, Miguel Andújar de 3-0, Ramón Laureano de 4-1 con una anotada y una remolcada.

San Luis9

Rays7

ST. LOUIS .AP. Alec Burleson conectó un jonrón de dos carreras para culminar una ofensiva de ocho carreras en la sexta entrada, dándole a los Cardenales de San Luis una victoria de 9-7 sobre los Rays de Tampa Bay.

El novato JJ Wetherholt también conectó un jonrón para San Luis.

Jonathan Aranda conectó un jonrón para Tampa Bay, que tomó la delantera 7-1 con seis carreras en la parte alta de la sexta entrada.

San Luis respondió con ocho carreras en su turno al bate, incluyendo elevados de sacrificio productores de Wetherholt e Iván Herrera, que empataron el juego a 7.

Burleson siguió con un jonrón al jardín derecho.

Ambos equipos enviaron a 11 bateadores al plato en la entrada.

Jonny DeLuca conectó un sencillo de dos carreras para destacar la sexta entrada para Tampa Bay.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 2-1 con una anotada.