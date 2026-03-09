RD vs Israel en el Clásico: lo que está en juego para la selección dominicana

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Para República Dominicana: Una victoria hoy asegura matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. Tras vencer a Nicaragua y los Países Bajos con un dominio ofensivo total (24 carreras a favor y solo 4 en contra), el equipo de Albert Pujols busca mantener el invicto (2-0).

Si Dominicana gana hoy, no solo clasifica ella, sino que también le da el pase automático a Venezuela a los cuartos de final, eliminando de paso a Israel y a los Países Bajos del torneo.

Esto dejaría el esperado duelo del miércoles entre RD y Venezuela como una batalla directa únicamente por el primer lugar del grupo, crucial para evitar los cruces más pesados en la siguiente fase.