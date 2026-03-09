Santo Domingo 0ºC / 0ºC
RD vs Israel en el Clásico: lo que está en juego para la selección dominicana

Esto dejaría el esperado duelo del miércoles entre RD y Venezuela como una batalla directa únicamente por el primer lugar del grupo, crucial para evitar los cruces más pesados en la siguiente fase.

Jugadores de la selección de República Dominicana celebran después de vencer a Holanda por la vía del nocaut en el Clásico Mundial de Béisbol.

Para República Dominicana: Una victoria hoy asegura matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. Tras vencer a Nicaragua y los Países Bajos con un dominio ofensivo total (24 carreras a favor y solo 4 en contra), el equipo de Albert Pujols busca mantener el invicto (2-0).

Si Dominicana gana hoy, no solo clasifica ella, sino que también le da el pase automático a Venezuela a los cuartos de final, eliminando de paso a Israel y a los Países Bajos del torneo.

