¿Qué medidas impulsa Pro Consumidor para garantizar el etiquetado de lineas blancas?

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, sostuvo una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados del país, con el objetivo de analizar la situación relacionada con las denominadas líneas blancas, especialmente en lo referente a su registro sanitario y cumplimiento de las normas de etiquetado.

El encuentro, realizado en la sede de la institución, forma parte de un proceso de diálogo impulsado por Pro Consumidor para conocer de primera mano la situación generada por los desacuerdos entre los sectores industriales y los establecimientos comerciales, y así procurar soluciones que garanticen el respeto a las normativas vigentes y la protección de los consumidores.

Durante la reunión, Alcántara explicó que este tema también ha sido tratado con el director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), Marco Balaguer, con quien acordó abordar la situación del registro sanitario de estos productos con la seriedad y responsabilidad que amerita, a fin de llevar tranquilidad tanto al sector productivo como al comercial.

El funcionario reiteró que Pro Consumidor mantiene el firme compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la comercialización de productos en el país, en defensa de la salud, la seguridad y los derechos económicos de los consumidores dominicanos.

En ese sentido, recordó que en el año 2022 la institución emitió la Resolución 1579-22 sobre Cumplimiento de Etiquetado de Alimentos, la cual establece la obligatoriedad de acatar las disposiciones contenidas en la norma NORDOM 53 sobre etiquetado general de los alimentos previamente envasados, que define los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los productos comercializados en la República Dominicana.

Alcántara destacó que, desde la entrada en vigencia de esa disposición, la entidad ha desarrollado un amplio programa de supervisión y vigilancia, mediante operativos permanentes realizados por su cuerpo de inspectores en supermercados, almacenes y otros establecimientos comerciales.

“Como resultado de estas acciones de verificación, hemos revisado y retirado del mercado aquellos productos que no cumplen con las normas establecidas, que no están aptos para el consumo o que pudieran representar algún riesgo para la salud de los consumidores”, indicó.

El director de Pro Consumidor subrayó que el objetivo fundamental de estas medidas es garantizar la inocuidad y calidad de los productos que llegan a la población, fortaleciendo los mecanismos de control para evitar irregularidades en la comercialización de alimentos y otros bienes de consumo.

Asimismo, reiteró el llamado a todos los proveedores, importadores y comerciantes a cumplir estrictamente con las normativas vigentes, al considerar que estas disposiciones constituyen herramientas esenciales para proteger el derecho a la salud, a la información veraz y a los intereses económicos de los ciudadanos.

Finalmente, Alcántara adelantó que estas reuniones continuarán desarrollándose en los próximos días con los distintos actores involucrados en el tema. Indicó además que se prevé la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, así como de otras instituciones del Estado, con el propósito de construir una solución consensuada que garantice el cumplimiento de la ley y la estabilidad del mercado.