¿Cuál es el precio de los combustibles esta semana para República Dominicana?
El Gobierno dominicano blinda la economía familiar y mantiene los precios de los combustibles con subsidio de RD$544.8 millones para la semana del 7 al 13 de marzo 2026.
A continuación los precios del 7 al 13 de marzo del 2026:
Gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$235.03 por galón.
Kerosene, RD$270.60 por galón
Fueloil 0II, RD$156.40 por galón
Fueloil 1%S, RD$171.19 por galón
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón
Gas natural (GNL-GNC) , RD$43.97.
