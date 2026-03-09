¿Cuál es el precio de los combustibles esta semana para República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano blinda la economía familiar y mantiene los precios de los combustibles con subsidio de RD$544.8 millones para la semana del 7 al 13 de marzo 2026.

A continuación los precios del 7 al 13 de marzo del 2026:

Precio de los combustibles

Gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$235.03 por galón.

Kerosene, RD$270.60 por galón

Fueloil 0II, RD$156.40 por galón

Fueloil 1%S, RD$171.19 por galón

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón

Gas natural (GNL-GNC) , RD$43.97.