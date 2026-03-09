Los 3 acuerdos clave que dejó la Cumbre Escudo de las Américas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en la que participó el mandatario dominicano Luis Abinader, dejó una serie de acuerdos para República Dominicana con otros países de la región.

Durante el encuentro, Abinader sostuvo reuniones bilaterales con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas en materia de seguridad regional y desarrollo económico.

El gobernante dominicano también destacó que la relación entre la República Dominicana y Estados Unidos es histórica y expresó su deseo de continuar trabajando juntos para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

A continuación, los acuerdos claves:

Firman proclamación contra el narcotráfico

Abinader participó este sábado junto a otros mandatarios del hemisferio en la firma de una proclamación para la creación de una coalición militar regional destinada a combatir los cárteles del narcotráfico, durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre los países de América Latina y Estados Unidos, con el objetivo de enfrentar de manera coordinada el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las redes criminales que operan en la región.

Acuerdo con Bolivia

El mandatario dominicano también se reunió con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, con quien acordó estrechar los lazos diplomáticos y explorar nichos de cooperación y comercio.

Abinader y Paz Pereira conversaron “sobre temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones”.

Asimismo, ambos líderes “se mostraron receptivos y durante su conversación expresaron el interés de ensanchar los lazos entre ambas naciones, buscar nichos de cooperación mutua y estrechar más la diplomacia y el comercio”.

Reunión con secretario de Energía de Estados Unidos

De igual forma, el presidente de la República sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano y el funcionario estadounidense conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

Sobre la cumbre

En la denominada cumbre “Escudo de las Américas” participan 12 países del hemisferio occidental. Según informó la Casa Blanca, el encuentro busca promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, además de fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.Países participantes

