Rafa Nadal se somete a una cirugía en la mano por artrosis severa y bromea sobre su futuro

Rafael Nadal se sometió a una cirugía para aliviar el dolor persistente y mejorar la movilidad de su mano derecha, confirmó el viernes 13 de septiembre el retirado campeón de 22 Grand Slam.

Nadal, quien juega zurdo, reveló en X que el problema lo había preocupado "durante mucho tiempo", publicando una foto de su brazo derecho envuelto y con un cabestrillo. Añadió en broma que "no podrá jugar el Abierto de Australia", el primer Grand Slam del próximo año.

Según un comunicado de su representante, la intervención se dirigió a la articulación de la base del pulgar derecho de Nadal y tenía como objetivo "aliviar el dolor y recuperar la movilidad". La operación se realizó en una clínica privada de Barcelona.

Nadal, que ahora tiene 39 años, se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024 tras años de lucha contra lesiones que finalmente limitaron su capacidad para competir al máximo nivel.

En mayo, durante una ceremonia en Roland Garros en honor a su récord de 14 títulos del Abierto de Francia, Nadal señaló que no había tocado una raqueta en los seis meses transcurridos desde su último partido oficial: una derrota en la Copa Davis con España 13 meses antes.

Más recientemente, circularon imágenes de Nadal jugando con la jugadora profesional Alexandra Eala en su academia de Mallorca, lo que generó especulaciones sobre su estado físico a largo plazo. Sin embargo, la última cirugía subraya los continuos desafíos físicos que ha enfrentado incluso después de su retiro.