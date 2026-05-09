Rodríguez dispara su 6to jonrón en triunfo Seattle

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Seattle12

White Sox8

CHICAGO .AP. Luke Raley impulsó siete carreras, la mayor cantidad en su carrera, con su primer grand slam y un jonrón de tres carreras, para llevar a los Marineros de Seattle a una victoria de 12-8 sobre los Medias Blancas de Chicago.

El dominicano Julio Rodríguez agregó su sexto cuadrangular en cuatro turnos.

Boston2

Rays0

BOSTON .AP. El venezolano Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones solitarios en entradas consecutivas, Connelly Early ponchó a ocho y los Medias Rojas de Boston cortaron la racha de siete victorias de los Rays de Tampa Bay al imponerse 2-0.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-0.

Cerveceros6

Yankees0

MILWAUKEE .AP. Jacob Misiorowski alcanzó las 103 mph en 10 lanzamientos mientras lanzaba un juego de dos hits en seis entradas en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee por 6-0 sobre los Yankees de Nueva York.

Nacionales3

Miami2

MIAMI .AP. Foster Griffin ponchó a nueve bateadores y los Nacionales de Washington vencieron 3-2 Miami Marlins.

Otto López conectó DE 5-3 y extendió su racha de partidos bateando de hit a 11.

Astros10

Rojos

CINCINNATI AP. Zach Dezenzo y Yordan Alvarez conectaron sendos vuelacercas de dos carreras, Mike Burrows permitió tres hits en siete entradas y los Astros de Houston apabullaron 10-0 a los Rojos de Cincinnati, quienes sufrieron su octavo revés al hilo.

Po los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 4-2.

Knicks109

76ers94

FILADELFIA .AP. Jalen Brunson anotó 33 puntos y Nueva York doblegó 109-94 a los 76ers de Filadelfia para ampliar a 3-0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia Este.

El dominicano Karl Towns atrapó 12 rebotes, con siete asistencias y ocho puntos en la victoria de los Knicks.