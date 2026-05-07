Rodríguez pega su 5to jonrón en triunfo de Seattle

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Seattle3

Bravos1

SEATTLE .AP. Bryan Woo igualó su mejor marca de la temporada con nueve ponches en seis entradas sin permitir carreras, Julio Rodríguez conectó un jonrón y los Marineros de Seattle vencieron a Atlanta 3-1 , propinándoles a los Bravos su primera derrota en una serie de la temporada.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez de 4-1, su 5to cuadrangular de la campaña.

San Diego5

Gigantes1

SAN FRANCISCO .AP. El bateador emergente Ty France conectó un triple de dos carreras en la séptima entrada para poner a San Diego al frente de manera definitiva, mientras los Padres lograron una victoria de 5-1 sobre los Gigantes de San Francisco.

Los Gigantes, que perdieron ocho de sus últimos nueve juegos, apenas consiguieron tres imparables y se poncharon 13 veces.

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de de 3-0. Fernando Tatis Jr. de 4-0. Miguel Andújar de 4-0. Ramón Laureano de 2-0.

Por los Gigantes, los dominicano Rafael Devers de 3-1, su tercer jonrón de la campaña. Willy Adames de 3-0.

Nacionales15

Mellizos2

WASHINGTON .AP. CJ Abrams conectó un grand slam con cinco carreras impulsadas, la mayor cantidad en su carrera; Drew Millas, Brady House y José Tena también conectaron jonrones, y los Nacionales de Washington establecieron su récord de la temporada en carreras en una paliza de 15-2 a los Mellizos de Minnesota.

Por los Nacionales, los dominicanos Tena de 5-2, incluido su segundo jonrón, con dos anotadas. Nasim Núñez de 4-1, un triple.

Texas6

Yankees1

NUEVA YORK .AP. Nathan Eovaldi detuvo a los Yankees de Nueva York por segunda vez en ocho días, y los Rangers de Texas conectaron jonrones tempranos de Corey Seager y Evan Carter en una victoria de 6-1 el miércoles por la noche.

Aaron Judge conectó su decimoquinto jonrón, el mayor de las Grandes Ligas, para los Yankees, que habían ganado cinco juegos seguidos y 15 de 17. Pero el derecho Will Warren (4-1) permitió seis carreras y siete hits en 90 lanzamientos en cuatro entradas, una actuación inusual para la rotación de Nueva York, que comenzó el día liderando las Grandes Ligas con una efectividad de 2.77.

Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán de 3-2, con dos anotadas y un doble. Por los Yankees, el dominicano Jason Domínguez de 4-0.

Orioles7

Marlins4

MIAMI .AP. Pete Alonso conectó un jonrón de tres carreras, Adley Rutschman pegó dos dobles productores y los Orioles de Baltimore vencieron 7-4 a los Marlins de Miami.

Alonso suma 57 extrabases contra Miami desde que debutó en 2019, la mayor cantidad de cualquier pelotero frente a un mismo rival en ese lapso.

Ha conectado 33 vuelacercas en 105 juegos contra los Marlins, su rival de división durante sus siete temporadas con los Mets.

Por los Orioles, los dominicanos Samuel Basallo de 3-1. Leody Taveras de 3-1, un tubey.

Dodgers12

Astros2

HOUSTON .AP. Andy Pagés estableció marcas personales con tres jonrones y seis carreras producidas, y Shohei Ohtani salió de una mala racha con dos imparables para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a una paliza de 12-2 sobre los Astros de Houston.

El abridor Tyler Glasnow permitió un jonrón solitario en la primera entrada antes de abandonar el juego por dolor en la parte baja de la espalda, antes de la segunda. Jack Dreyer (2-3) lo relevó y lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, como uno de seis relevistas que entraron para limitar a Houston a una carrera tras la salida temprana de Glasnow.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 4-0.

Filis6

Oakland3

FILADELFIA .AP. E dmundo Sosa conectó un sencillo de dos carreras que redituó la ventaja en la octava entrada, Adolis García pegó un jonrón y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer 6-3 a los Atléticos.

Brandon Marsh conectó un triple entre sus tres imparables por Filadelfia, que mejoró a 8-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Brad Keller lanzó una novena entrada en blanco para su tercer salvamento, después de que Orion Kerkering (1-0) consiguió el último out de la octava.

Rays3

Azulejos0

TAMPA, Florida.AP. Shane McClanahan amplió su racha sin permitir carreras a 16 entradas y dos tercios, y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Azulejos de Toronto el miércoles para completar una barrida de tres juegos y lograr su 12da victoria en 13 partidos.

Tampa Bay permitió 17 carreras en esos 13 encuentros. Los Rays suman tres blanqueadas en ese lapso y solo concedieron una carrera en cinco ocasiones.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-0.

Angelinos8

M. blancas2

ANAHEIM, California .AP. Travis d'Arnaud conectó un jonrón de tres carreras, Walbert Ureña lanzó seis entradas permitiendo solo dos hits, y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 8-2.

Los Ángeles ganó una serie por primera vez desde el 10 al 12 de abril en Cincinnati. Los Angelinos tienen un récord de 2-7-2 en series esta temporada.

Cubs7

Rojos6

CHICAGO .AP. Michael Busch impulsó la carrera de la victoria con una base por bolas con las bases llenas en la décima entrada, después de que Pete Crow-Armstrong conectara un jonrón de dos carreras en la novena, y los Cachorros de Chicago vencieron a los Rojos de Cincinnati 7-6 para su octava victoria consecutiva.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 4-0 con tres empujadas.

Cerveceros6

San Luis2

SAN LUIS .AP. Aaron Ashby igualó a Chris Sale, de Atlanta, en el liderato de las Grandes Ligas con su sexta victoria, respaldado por el jonrón de tres carreras de Andrew Vaughn en una primera entrada de cuatro anotaciones, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-2 a los Cardenales de San Luis.

Aaron Ashby (6-0) entró para abrir la sexta y lanzó dos entradas sin permitir imparables, con su único corredor admitido al otorgar un boleto.