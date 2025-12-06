De Los Santos conduce a los Gigantes

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

Tony Reyes

Especial para Hoy

SAN FFRANCISCO DE MACORIS. Por segunda noche seguida, Deyvison De Los Santos fue el hombre grande a la ofensiva que remolcó la carrera de la victoria en el triunfo que obtuvo los Gigantes del Cibao 7-3 ante las Aguilas del Cibao en choque celebrado en el Estadio Julián Javier de aquí.

Deyvison quebró un empate a dos por bando cuando pegó un hit al prado izquierdo en la parte baja de la sexta entrada para poner delante a los Gigantes 3-2, ventaja que nunca más perdieron.

Luego aseguraron el partido con un espeso rally de cuatro vueltas en el séptimo acto para poner el juego 7-2. Hanser Alberto de emergente remolcó dos vueltas. El partido lo ganó Pacheco (1-1), mientras que cargó con el fracaso, Taveras (2-1) en rol de relevo. Los Gigantes tienen marca ahora de 15-19 y las Aguilas con 25-9.

Por los Gigantes, abrió el zurdo Moyers que apenas tiró en dos entradas, le dieron cuatro hits, le fabricaron dos carreras, dio dos boletos y ponchó a tres rivales, pero contó con un gran relevo de sus compañeros.