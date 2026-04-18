La sorprendente estrategia de pitcheo de Cristopher Sánchez que lo convierte en el mejor abridor

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Uno de los mejores lanzadores abridores en el béisbol en este momento -- tal vez el mejor -- ni siquiera lanza una recta de cuatro costuras.

Pero así de imbateable es el dominicano Cristopher Sánchez. No necesita una.

Eso es más inusual de lo que podrías imaginar. Casi todos los abridores de Grandes Ligas tienen una recta de cuatro costuras. Sólo un pequeño grupo, como Sánchez y su compatriota Framber Valdez, dependen exclusivamente del sinker. Aunque el uso de la bola rápida ha disminuido en toda la liga a lo largo de los años, la recta tradicional sigue siendo el pitcheo número uno del béisbol.

No para el as de los Filis. Sánchez lanza sinker, cambio y slider... ya, eso es todo.

En esta época, cuando los arsenales de pitcheo son cada vez más amplios y muchos lanzadores estelares ahora tiran múltiples tipos de rectas, Sánchez cuenta con uno de los repertorios más simples de la liga. Y está dominando.

Lo verás en todo su esplendor el sábado por la noche cuando Sánchez tome la bola por los Filis en un duelo estelar contra el también zurdo Chris Sale y los Bravos, rivales del Este de la L.N. (7:15 ET).

El sinker, cambio y slider de Sánchez han representado el 100% de los pitcheos que ha lanzado esta temporada. Ese trío también representó el 100% de los envíos que realizó la campaña pasada, cuando terminó segundo en la votación para el Cy Young de la L.N.

Armado únicamente con ese sinker, cambio y slider, Sánchez ha sido el monticular más valioso del béisbol desde el inicio del 2025, o el segundo más valioso, dependiendo de qué versión de Victorias por Encima del Reemplazo (WAR) prefieras. Baseball-Reference lo tiene como el número 1, y FanGraphs lo tiene en el número 2, detrás del ganador consecutivo del Cy Young, Tarik Skubal.

Sánchez es uno de los principales candidatos para el Premio Cy Young de la L.N. en el 2026. Pero compáralo con los otros favoritos como Paul Skenes y Yoshinobu Yamamoto. Skenes lanza siete pitcheos diferentes. Yamamoto tiene seis.

Incluso alguien como Sale, quien ha dominado durante tanto tiempo principalmente con una combinación de dos pitcheos (recta y slider), ahora también mezcla un sinker y un cambio. Pero Sánchez se mantiene firme con sus tres pitcheos. Ese es un repertorio tan simplificado como el de cualquier abridor en las Mayores este año o el pasado.

Abridores con un arsenal de 3 pitcheos en el 2026

Cristopher Sánchez (Filis): Sinker, cambio, slider

Kevin Gausman (Azulejos): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Chase Burns (Rojos): Recta de 4 costuras, slider, cambio

Roki Sasaki (Dodgers): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Abridores con un arsenal de 3 pitcheos en el 2025

Cristopher Sánchez (Filis): Sinker, cambio, slider

Trey Yesavage (Azulejos): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Roki Sasaki (Dodgers): Recta de 4 costuras, splitter, sweeper

Luis Gil (Yankees): Recta de 4 costuras, slider, cambio

Sean Manaea (Mets): Recta de 4 costuras, sweeper, cambio

Ben Brown (Cachorros): Recta de 4 costuras, curva de nudillos, cambio

Quizás notes que Sánchez es el único abridor de tres pitcheos que utiliza un sinker, y no una recta de cuatro costuras, como su única bola rápida. Bueno, puedes hacer eso cuando lanzas un sinker absolutamente imbateable que podría ser el mejor de las Grandes Ligas. (Ha sido el mejor, según la estadística de valor de carreras de pitcheo de Statcast, que mide el impacto de cada lanzamiento en la prevención de carreras).

Abridores con los sinkers más valiosos desde el 2025

(Temporada regular + postemporada combinadas)

Cristopher Sánchez (Filis): +20 carreras evitadas

Framber Valdez (Tigres): +18 carreras evitadas

Sandy Alcántara (Marlins): +17 carreras evitadas

Garrett Crochet (Medias Rojas): +13 carreras evitadas

Clay Holmes (Mets): +12 carreras evitadas

Sin embargo, no es sólo su sinker. Todo el arsenal de Sánchez es venenoso. El movimiento de sus tres pitcheos es ridículo. Eso es lo que necesitas para prosperar como un abridor de tres envíos.

Este gráfico muestra el movimiento de los pitcheos de Sánchez frente a lanzadores comparables de MLB -- es decir, otros serpentineros que lanzan esos mismos envíos a velocidades similares y con puntos de soltar la bola similares. Mira cuánto más movimiento obtiene Sánchez que sus rivales más cercanos en las Grandes Ligas.

El sinker de Sánchez genera cinco pulgadas adicionales de caída y cuatro pulgadas extra de movimiento hacia el lado del brazo. Su cambio genera seis pulgadas de caída y tres pulgadas extra de desvanecimiento. Su slider -- el cual ajustó esta temporada, cambiando a un agarre con la yema de los dedos levantada -- ahora cae casi cuatro pulgadas más que el año pasado y cinco pulgadas adicionales en comparación con sus colegas que lanzan el slider.

El sinker -- ya sabes, el que ha sido el más valioso del béisbol desde el inicio de la temporada pasada -- ni siquiera es su mejor pitcheo. Ese sería el cambio de Sánchez, el cual ha sido aun más valioso. Rivaliza con el cambio de Skubal como el mejor del juego.

Abridores con los cambios más valiosos desde el 2025

(Temporada regular + postemporada combinadas)

Tarik Skubal (Tigres): +29 carreras evitadas

Cristopher Sánchez (Filis): +22 carreras evitadas

Michael Wacha (Reales): +21 carreras evitadas

Blake Snell (Dodgers): +14 carreras evitadas

Logan Webb (Gigantes) / Freddy Peralta (Mets): +11 carreras evitadas

Como señaló Paul Casella de MLB.com en un excelente desglose del ascenso de Sánchez al nivel del Cy Young de cara al 2026, la combinación sinker-cambio del dominicano es el combo de dos pitcheos más valioso de MLB. Tanto su sinker como su cambio están en el top 10 general desde el inicio de la campaña anterior, y Sánchez es el único monticular con múltiples envíos en esa lista.

Sánchez ha ponchado a 226 bateadores combinando su sinker y su cambio (y sus 157 ponches sólo con el cambio son la mayor cantidad para cualquier serpentinero con un solo tipo de pitcheo desde el comienzo de la temporada pasada).

Ahora le sumas el renovado slider con mayor profundidad a esos dos envíos mega élite, y Sánchez tiene todas las armas que necesita para ser un lanzador calibre Cy Young. Puede bombardear con ese sinker adentro a los zurdos, con su combinación de velocidad en la parte alta de las 90 millas por hora y un movimiento brusco -- así fue como dominó a Shohei Ohtani en la postemporada -- y luego dejar caer un slider o meter un cambio en duelo de zurdo contra zurdo. Y puede combinar el sinker y el cambio contra los derechos; ambos rompen más del ancho total del plato horizontalmente, pero tienen una diferencia de nueve mph de velocidad y un pie completo de diferencia en el movimiento vertical.

Son sólo tres pitcheos, pero la verdad es tan simple como el arsenal de Sánchez: este chico es un verdadero as.