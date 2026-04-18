Hombre de 79 años fallece tras sufrir caída en el interior de su residencia en San José de las Matas

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La Policía Nacional informa el fallecimiento del señor Juan de Jesús Torres Torres, de 79 años, a consecuencia de un trauma cráneo encefálico severo, que habría sido originado por una caída de su propia sustentación, en un hecho ocurrido en el interior de su residencia ubicada en el sector La Quebradita, municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

El cuerpo sin vida del ciudadano fue levantado en horas de la tarde del día 17 de abril de 2026, mediante Acta de Levantamiento No. 94708, por el médico legista actuante, doctor Geraldo Castillo, en presencia de la fiscalizadora Luisa García, del Distrito Judicial de Santiago.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, el fallecimiento se produjo a causa de trauma cráneo encefálico severo, a consecuencia de caída de su propia sustentación (pendiente de autopsia).

El cuerpo sin vida fue encontrado por su hijo, Miguel Antonio Torres, este se presentó a la vivienda de su padre alrededor de las 13:40 horas, luego de que un familiar le informara que el hoy occiso no había acudido, como de costumbre, a ingerir alimentos.

Al llegar al lugar e ingresar la vivienda observó a su padre tendido en el suelo con presencia de sangre, procediendo de inmediato a contactar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y a la Policía Nacional.

Al lugar se presentó personal de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento correspondiente, incluyendo fijación fotográfica y toma de huellas necrodactilares, sin que se recolectaran evidencias de violencia o intervención de terceros.

De igual forma, fueron entrevistadas dos personas residentes en una vivienda ubicada en la parte trasera de la propiedad, quienes manifestaron haber salido del lugar en horas de la mañana hacia sus respectivas labores, no aportando información que vincule el hecho a acción criminal.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes de autopsia, la cual permitirá confirmar la causa exacta del deceso.

En la escena fueron ocupados varios objetos personales del fallecido, los cuales fueron debidamente entregados a sus familiares por disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan con las investigaciones de lugar, no obstante, las evidencias preliminares apuntan a que se trató de un hecho accidental.