Natalia Jiménez vive momentos de pánico tras la misma falla en dos aviones: “Se puso terrible…”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La cantante española Natalia Jiménez reveló que vivió momentos de angustia mientras se disponía a viajar a Fresnillo, Zacatecas, luego de que dos aviones en los que abordó presentaran fallas técnicas.

“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema en la válvula de presurización”, explicó la artista.

Según relató, durante el vuelo se registraron situaciones que aumentaron la tensión a bordo.

“Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho y ha empezado a salir humo. Sonó la alarma, se puso terrible y este es el segundo avión hoy. Esto es la primera vez que nos pasa”, expresó.

Natalia Jiménez vive momentos de pánico en vuelo tras fallas en dos aviones

Tras el aterrizaje, Jiménez confirmó que todos se encontraban bien, aunque aún afectada por la experiencia.

“Yo estoy temblando, estoy muy asustada. Quiero llorar. Vi mi vida pasar ahí dentro del avión, se puso muy feo”, confesó.

En la descripción del video publicado en sus redes sociales, la artista resumió lo ocurrido: “Pánico en el aire. Segundo avión que nos falla en vuelo. Pero lo más importante es que todos estamos bien”.