Sorpresa en la Serie del Caribe: Leones del Escogido pierden invicto ante Tomateros

Zapopan, Jalisco (Prensa CBPC).- El conjunto de los Tomateros de Culiacán montó una rebelión en el octavo episodio al anotar seis vueltas para llevarse la victoria cerrada 10-7, incluyendo un jonrón de Estevan Florial de dos carreras, para vencer a los Leones del Escogido, representante de la República Dominicana que de esa manera perdió el invicto anoche su invicto con (3-1), en el partido de cierre de la quinta jornada de la 68 ava Serie del Caribe Guadalajara 2026.

El episodio lo abrió Sepulveda con un triple, Córdova fue golpeado, Amador bateó sencillo al prado central, anotando Sepúlveda. Drake pegó hit al central y en error en tiro anotaron dos carreras. Meneses remolcó otra con elevado de sacrificio, Mendoza falló con elevado al prado derecho. Luego Vergudo pegó hit y vino Florial y despachó un jonrón por el prado derecho para coronar el rally.

Este viernes, a las cuatro de la tarde (hora dominicana), nueva vez, volverán a enfrentarse los Leones del Escogido y los Tomateros de Culiacán en la primera serie semifinal. El que gane avanza a la final y quien pierda quedará eliminado.

El partido lo ganó L Chávez, quien tiró una entrada por los Tomateros. México pegó 14 imparables en el partido.

Mientras que cargó con el fracaso, C. Greene quien permitió tres carreras de la ofensiva de los Tomateros.

El ataque de los Leones lo guio Franchy Cordero, quien bateó de 3-2 con dos anotadas, bateó dos cuadrangulares y dos remolcadas. El capitán rojo, Jimmy Paredes también bateó dos hits en cuatro turnos, incluyendo un jonrón.

A propósito de los dos jonrones consecutivos de Dominicana, al menos una vez ocurrió un back-to-back-to-back. El hecho se registró el 11 de febrero de 1990 en el Orange Bowl de Miami, Estados Unidos, durante la XXXII Serie del Caribe, en un juego entre los Senadores de San Juan (Puerto Rico) y los Leones del Escogido (República Dominicana). Y fue protagonizado por Barry Jones, Carlos Baerga y Héctor Villanueva, los tres frente al pitcher José Núñez.

El primer jugador de un equipo dominicano en dar 2 hr en un juego fue Howard Johnson (Tigres del Licey) vs Lobos de Arecibo (PR) el 4 de febrero de 1983 en Caracas. Mientras que el primer dominicano en dar 2 hr en 1 juego fue George Bell (Tigres del Licey) vs Cañeros de Los Mochis, en 1984.

Por los Leones del Escogido inició el lanzador veterano, Radhames Liz, quien trabajó en cuatro entradas, permitió cinco hits, dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro. Lo sustituyó Phillips Valdez, quien laboró en el quinto y sexto episodio.

Por México verde, abrió M. Barreras, quien laboró en cinco entradas, le pegaron cinco hits, le hicieron cinco carreras, dio cuatro transferencias y ponchó a tres.

En el primer episodio, Gustavo Núñez se embasó por error del segunda base, Marcos Hernández fue boleado, Sócrates Brito bateó doblete por el prado central remolcando a Núñez y a Hernández. Junior Lake falló con rodado por primera avanzó Brito a tercera, Cristian Adames sacó rodado por primera remolcando al Brito.

Los Tomateros de Culiacán atacaron en el tercer innings al lanzador criollo Radhamés Liz, cuando le fabricaron dos anotaciones, gracias a un jonrón de Sepulveda con un compañero en circulación. La otra vuelta de los mexicanos llegó en el sexto episodio remolcada por Sepulveda, quien estuvo bien caliente anoche con el madero.

En el cuarto acto, Franchy Cordero, de los Leones del Escogido, bateó jonrón por el prado derecho.

En el sexto, Franchy Cordero bateó jonrón, su segundo de la noche para poner el juego 5-2, luego vino Jimmy Paredes, el capitán rojo, bateó también cuadrangular para la sexta carrera de los dominicanos.

En el séptimo episodio, Sócrates Brito pegó hit al prado derecho, luego se robó segunda y la tercera y en esa jugada el receptor cometió error en tiro lo que aprovechó Brito para anotar la séptima carrera de los Leones.

México anotó otra anotación en el séptimo ante el lanzador relevista, Telles.