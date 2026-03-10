Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Tatis Jr.: “Estoy feliz de representar a mi país”

Fernando Tatis Jr. celebra tras jonrón.

Publicado por
Hector Gomez

Creado:

Actualizado:

A juicio de Fernando Tatis Jr., héroe del tercer triunfo del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, representar el país en este evento mundialista y poder contribuir a la causa del conjunto es algo histórico que se llevará para siempre.

“Representar a mi tierra querida y poder aportar mi granito de arena en situaciones como esta son momentos que uno se lleva para la historia y para siempre”, manifestó el popular y talentoso jugador, al tiempo de expresar lo especial que resulta para él tener a su padre como parte del cuerpo de coaches del equipo.

“Llevar el apellido Tatis en mi uniforme y representar mi querido San Pedro de Macorís es algo demasiado especial”, afirmó.

Tatis Jr., se convirtió en el héroe del triunfo quisqueyano frente a Israel.

Sobre el autor

Hector Gomez

Periodista y editor deportivo con más de 20 años años de experiencia en prensa radial, escrita y televisiva, bilingue, especialista en estadísticas de béisbol y con reconocimiento nacional e internacional.
