Directora del INAIPI proclama que “el futuro de la patria inicia con la niñez”

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La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, afirmó que el presidente Luis Abinader está empeñado en transformar el futuro de la patria, un futuro que comienza con el desarrollo y la protección de la niñez vulnerable dominicana.

Castillo Rodríguez hizo la afirmación al dejar inaugurado, junto a autoridades municipales, legislativas y gubernamentales de la provincia, el CAIPI Santa Cruz, que beneficiará a 250 niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad junto a sus familias.

Sostuvo que, mediante el trabajo sostenido dentro de la misión institucional del INAIPI, la realidad social de los niños y niñas vulnerables ha cambiado de manera positiva durante el actual gobierno.

“Esta gran inversión del gobierno, sin precedentes, indica que realmente estamos cambiando”, expresó.

“Trabajamos con los niños y las niñas desde el rango etario de cero a cinco años. Realizamos estimulación temprana, educación inicial, protección contra la violencia, vigilamos su salud y su nutrición, promovemos el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicomotor y del comportamiento social, entre otros”, indicó.

En su atención integral, el INAIPI también contempla los componentes de Familias y Comunidades, así como acompañamiento para detectar y atender Necesidades Educativas Especiales o Discapacidad, además de apoyo en el Registro de Nacimiento.

La inauguración del nuevo centro forma parte del plan de ampliación de servicios dirigidos a la primera infancia que impulsa el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.

Los infantes que recibirán servicios integrales de calidad en el nuevo centro viven junto a sus familiares en los barrios Pueblo Nuevo, 24 de Abril, Villa Majega, Villa Carmen, El Meneo, Hoyo Prieto, El INVI, Las Arepas y Los Tiburones.

En el acto estuvieron presentes y valoraron la labor del INAIPI la gobernadora de la provincia Peravia, Ángela Yadira Báez; el senador Julio Fulcar; el alcalde del municipio Baní, Santo Ramírez; la diputada Carmen Escarfuller y el diputado Willy Enrique Sánchez.

Asimismo, participaron Milcíades Franjul, coordinador del Gabinete de Familia de la Presidencia y director de la Oficina de Enlace Cristiano ante el Poder Ejecutivo; y Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud.

La obra fue bendecida por el párroco Marco Marrero, de la iglesia Santa Cruz, mientras que Connis Yuleydis Sánchez Baras ofreció las palabras de agradecimiento en representación de las familias beneficiadas.