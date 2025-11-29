Taylor y Rodríguez guían ofensiva Gigantes ante Toros

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. El importado Samad Taylor y el receptor Frank Rodríguez conectaron sendos cuadrangulares en la aplastante victoria 12-3 de los Gigantes del Cibao sobre los Toros del Este en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano en opción a la gran copa Banreservas.

Taylor tuvo un exitoso debut disparando jonrón en su segundo turno al bate con dos compañeros en circulación y Frank Rodríguez ligó el vuelacerca solitario que fueron determinante en la victoria de los orientados por José Leger.

El lanzador ganador fue el relevista Antonio Santos mientras que Aaron Broock fue el serpentinero derrotado.

Los mejores al bate por los Gigantes del Cibao fueron Frank Rodríguez y Jamad Taylor un cuadrangular cada uno, Melvin Mercedes doble y sencillo, Nomar Mazara un doblete, Johan Rojas, Marco Hernández y Deyvison de los Santos dos imparables cada uno, y José Torres un incogible.

Por los Toros, Manuel Peña pegó un cuadrangular, Félix Reyes un triple y sencillo Yairo Muñoz un tubey y Jeimir Candelario y Gilberto Celestino un hit.