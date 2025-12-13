Tigres vencen a las Estrellas para continuar firmes en 3ro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Gustavo Núñez se embasó cuatro veces, anotando dos veces, en la victoria anoche de los Tigres del Licey 4-1 sobre las Estrellas Orientales, partido correspondiente a la serie regular del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Los azules también contaron con cuatro y dos tercios de entradas de una vuelta y solo tres hits con cuatro ponches de su abridor Adonis Medina, quien salió son decisión.

Con su victoria, los añiles (19-21) se consolidan aún más en la tercera posición en su lucha de alcanzar su pase hacia la semifinal de la justa. Mientras los orientales colocan su foja en 17-24.

El triunfo correspondió para el relevista Oliver Ortega (1-0) al sacar un out en el cierre del quinto episodio. Perdió el zurdo Oddy Núñez (0-1) al ceder dos carreras, con tres imparables y un boleto. Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

Por los Tigres, Gustavo Núñez ligó tres imparables y negoció un boleto en cinco turnos; Ronny Mauricio conectó doble y par de imparables con un boleto negociado; Mel Rojas Jr. pegó tubey y sencillo, Cristhian Adames despachó un hit. Por las Estrellas, Ismael Munguia, Robinson Canó, Raimel Tapia y Jorge Mateo despacharon un inatrapable cada uno.