Pelota invernal
Tigres vencen a las Estrellas para continuar firmes en 3ro
Con su victoria, los añiles (19-21) se consolidan aún más en la tercera posición en su lucha de alcanzar su pase hacia la semifinal de la justa.
Gustavo Núñez se embasó cuatro veces, anotando dos veces, en la victoria anoche de los Tigres del Licey 4-1 sobre las Estrellas Orientales, partido correspondiente a la serie regular del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal.
Los azules también contaron con cuatro y dos tercios de entradas de una vuelta y solo tres hits con cuatro ponches de su abridor Adonis Medina, quien salió son decisión.
Con su victoria, los añiles (19-21) se consolidan aún más en la tercera posición en su lucha de alcanzar su pase hacia la semifinal de la justa. Mientras los orientales colocan su foja en 17-24.
El triunfo correspondió para el relevista Oliver Ortega (1-0) al sacar un out en el cierre del quinto episodio. Perdió el zurdo Oddy Núñez (0-1) al ceder dos carreras, con tres imparables y un boleto. Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento.
Por los Tigres, Gustavo Núñez ligó tres imparables y negoció un boleto en cinco turnos; Ronny Mauricio conectó doble y par de imparables con un boleto negociado; Mel Rojas Jr. pegó tubey y sencillo, Cristhian Adames despachó un hit. Por las Estrellas, Ismael Munguia, Robinson Canó, Raimel Tapia y Jorge Mateo despacharon un inatrapable cada uno.