Licey blanqueó 1-0 a los Gigantes y está solo en 3ro

El derecho abridor Albert Abreu lanzó seis episodios en blanco en la victoria anoche de los Tigres del Licey 1-0 sobre los Gigantes del Cibao, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, en el estadio Quisqueya.

Fue el segundo triunfo seguido de los bengaleses en día seguido ante los francomacorisanos en la Capital.

En su labor completa, Abreu (2-4) aceptó tres imparables con cinco ponches.

Perdió Steve Moyers (0-1) al ceder una carrera al compás de dos imparables, con un boleto y cuatro ponches. Jean Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para acreditarse el salvamento.

Por los azules también tiraron Misael Tamarez en el 7mo y Anderson Severino (8vo).

Con su victoria de anoche, los azules (18-21) de quedan solos en la tercera posición, a un juego por encima precisamente de lis Gigantes (17-22).

La única vuelta del partido se produjo en la baja de la quinta entrada por lanzamiento desviado del pitcher que permitió anotar desde la tercera a Mel Rojas Jr.Por los Gigantes, Samad Taylor, Nomar Mazara y Pablo Reyes dieron un hit.

Por los Tigres, Gustavo Nuñez, Armando Alvarez, Mel Rojas Jr, Francisco Mejia y David Hensley un imparable.

Fue un partido bien reñido de principio a fin.