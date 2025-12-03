Los Tsegunda posiciónoros derrotan a las Estrellas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Toros del Este fabricaron un rally de cuatro carreras en la misma primera entrada para derrotar anoche por 6-1 a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Los Toros se apoyaron en su cuerpo de lanzadores, que mantuvo apagado a los bates del equipo verde.

Con el triunfo, los Toros se consolidan en la segunda posición del Torneo de Béisbol Invernal, con récord de 17-15. Las Estrellas dejaron su foja en 15-19 Ganó el relevista Aaron Leasher (1-0), mientras que el derrotado fue el abridor James González (0-3).

Por los Toros, Eloy Jiménez bateó de 4-2, incluido doble, remolcó dos y anotó una; Gilberto Celestino, de 5-2, con una empujada; Reyes y Candelario, de 4-1, con una anotada y otra remolcada. Por las Estrellas, Wilin Rosario, un cuadrangular y Lester, de 3-2.