Los White Sox presentan 18 peloteros en inicio de firmas internacionales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un acto encabezado por David Keller, Asistente Especial del Gerente General y Louis Silverio, Asistente Director Internacional, los Chicago White Sox presentaron este jueves 18 prospectos que marcaron el inicio del período de firmas internacionales. El evento fue celebrado en el Hotel Crowne Plaza, Santo Domingo este 15 de enero.

La lista fue encabezada por Fernando Graterol, un cátcher venezolano, quien recibió un bono por firma de 1.6 millones de dólares; y Sebastián Romero, otro venezolano, firmado por 1.5 millones de dólares, un jardinero con muchas herramientas.

Mientras que el dominicano que recibió más dinero es el lanzador Roderick Ramírez, con un bono de firma de 400 mil dólares.

En la actividad, estuvieron presente todo el staff del departamento internacional de scouting de los White Sox, encabezado por Keller y Silverio.

“Este 15 de enero es un día muy especial: el día en que los peloteros internacionales de la clase 2026 firmaron su primer contrato profesional”, expresó Louis Silverio, Assistente Director Internacional.

“Para la organización de los White Sox es un día cargado de emoción y de mucho orgullo. Un día para celebrar a esos jóvenes que están dando el primer paso hacia su sueño de convertirse en peloteros profesionales y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Un camino que ha requerido grandes sacrificios por parte de ellos, de sus familias y de sus entrenadores”, añadió Silverio.

Los peloteros firmados por los White Sox este 15 de enero 2026Fuente externa

Señaló Silverio que “para nosotros, como organización, también es un día muy significativo. Un día en el que les damos la bienvenida a los Chicago White Sox y les abrimos las puertas para que tengan éxito, se desarrollen como profesionales y se conviertan en jugadores que aporten valor e impacto a la organización. Con la esperanza de que en el futuro, muchos de ellos lleguen a las Grandes Ligas y nos ayuden a traer un campeonato a Chicago”.

La ceremonia de firmas de los White Sox este 15 de enero marcó el inicio oficial de la carrera profesional de estos prospectos, que iniciarán un proceso de adaptación y formación integral en la academia, bajo los estándares deportivos, educativos y humanos que caracterizan a la organización.

Con esta clase internacional del 2026, la organización de los White Sox logra un compromiso con el desarrollo del béisbol en la República Dominicana, consolidando su academia como uno de los principales centros de formación de talento joven en el mundo.