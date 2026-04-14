Bolicheros van hoy en busca de medallas en Iberoamericano

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Las canchas están listas a la espera de los jugadores que van hoy a la primera jornada del Festival Iberoamericano de Boliche, en busca de las primeras medallas en la justa que tiene como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center con 120 participantes en representación de 12 naciones.

Los bolicheros competirán hoy en tres tandas, a partir de las 8:30 de la mañana, en sencillos masculinos y femeninos , en adultos, saldrán los primeros campeones.

A partir de las 1:00 de la tarde, competirán los juveniles en masculinos y femeninos, por las medallas, hasta el tercer lugar.

La tercera ronda, cierra la jornadas de hoy a las 5:30 de la tarde, en sencillos festival, en la justa.

Sebelén destaca evento

Por su parte el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, destacó la celebración de la justa internacional.

“Con la celebración de este evento Iberoamericano queda demostrado que el país tiene capacidad de organización y calidad de los jugadores”, dijo.

Los países se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en el país.

Durante el acto habló Francis Soto , presidente de la Federación de Boliche Dominicana, quien destacó la calidad de los jugadores, competirán en individual, dobles, dobles mixtos y equipos, de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Aruba como país invitado y los anfitriones República Dominicana. La delegación dominicana con 24 atletas, entre los que se destacan, Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra. Sobresalen, además, por la nueva generación, Rosalía Guzmán, Carmina Hermón y Wascar Cavallo.