Evento
Anuncian para hoy el inicio del Festival Iberoamericano Boliche
República Dominicana participará con una delegación de 24 atletas, liderada por Alejandro Prats, Aumí Guerra y Sebelén
El Festival Iberoamericano de Boliche iniciará hoy con la participación de 120 jugadores, representando a 12 naciones.
El evento tendrá como escenario el Sebelén Bowling Center y es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para los países del área.
El inmortal del Deporte Rolando Sebelén manifestó que la ceremonia inaugural se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde, en el Sebelén Bowlin Center.
Se anticipa la presencia de de dirigentes de Federaciones Nacionales y autoridades deportivas, las que han sido invitadas a la ceremonia de apertura
"Esperamos contar con una gran asistencia de los deportistas", apuntó Sebelén, quien resaltó el nivel organizativo y competitivo de la justa.
Indicó que las practica comenzarán a las 10:00 de la mañana. La segunda jornada, a las 12:30 y la tercera, a las 3:00 de la tarde.
La delegación dominicana está compuesta por un total de 24 atletas, entre los que se destacan los veteranos , Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra.
Sobresalen, además, por la nueva generación, Rosalía Guzmán, Carmina Hermón, Wascar Cavallo y Manuel González.