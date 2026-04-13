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Anuncian para hoy el inicio del Festival Iberoamericano Boliche

República Dominicana participará con una delegación de 24 atletas, liderada por Alejandro Prats, Aumí Guerra y Sebelén

Rolando Sebelén.

Rolando Sebelén.

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El Festival Iberoamericano de Boliche iniciará hoy con la participación de 120 jugadores, representando a 12 naciones.

El evento tendrá como escenario el Sebelén Bowling Center y es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para los países del área.

El inmortal del Deporte Rolando Sebelén manifestó que la ceremonia inaugural se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde, en el Sebelén Bowlin Center.

Se anticipa la presencia de de dirigentes de Federaciones Nacionales y autoridades deportivas, las que han sido invitadas a la ceremonia de apertura

"Esperamos contar con una gran asistencia de los deportistas", apuntó Sebelén, quien resaltó el nivel organizativo y competitivo de la justa.

Indicó que las practica comenzarán a las 10:00 de la mañana. La segunda jornada, a las 12:30 y la tercera, a las 3:00 de la tarde.

La delegación dominicana está compuesta por un total de 24 atletas, entre los que se destacan los veteranos , Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra.

Sobresalen, además, por la nueva generación, Rosalía Guzmán, Carmina Hermón, Wascar Cavallo y Manuel González.

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