Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Un Campamento

Boxeadores de República Dominicana se encuentran en Brasil

Púgiles de República Dominicana ya se encuentran en Brasil, donde participarán de un campamento en ruta al Mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Delegación tras su llegada

Delegación tras su llegada

Primitivo Cadete
Publicado por
Primitivo Cadete

Creado:

Actualizado:

Púgiles de República Dominicana ya se encuentran en Brasil, donde participarán de un campamento en ruta al Mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El entrenador Armando Hernández resaltó que además de los boxeadores (en masculino y femenino) también hicieron el viaje miembros del cuerpo de técnicos de la Federación Dominicana de Boxeo, entre ellos, Eudys Méndez y Danni Suárez.  

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
tracking