Boxeadores de República Dominicana se encuentran en Brasil

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Púgiles de República Dominicana ya se encuentran en Brasil, donde participarán de un campamento en ruta al Mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El entrenador Armando Hernández resaltó que además de los boxeadores (en masculino y femenino) también hicieron el viaje miembros del cuerpo de técnicos de la Federación Dominicana de Boxeo, entre ellos, Eudys Méndez y Danni Suárez.