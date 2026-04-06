¿Cómo busca el Departamento de Estado fortalecer el Servicio Exterior?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un artículo titulado “The Face of America Abroad”, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, en el que resalta el papel de los oficiales del Servicio Exterior como representantes de la nación en el mundo.

Rubio subrayó que cada año cientos de estadounidenses responden al llamado de servir como diplomáticos, convirtiéndose en herederos y protagonistas de una tradición que se remonta a los inicios de la independencia norteamericana. Recordó que figuras como Silas Deane y Benjamin Franklin fueron fundamentales en la obtención del apoyo francés durante la Revolución, y que desde entonces la diplomacia ha sido inseparable de la historia de Estados Unidos.

Nueva linea diplomática de EE.UU

El texto enfatiza que los oficiales del Servicio Exterior son responsables de manejar relaciones con gobiernos extranjeros, negociar acuerdos, analizar dinámicas políticas y proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo. Según Rubio, la misión actual exige enfrentar rivalidades de grandes potencias, crisis globales y fenómenos como la migración masiva y la reorientación de cadenas de suministro.

El secretario de Estado señaló que bajo la administración del presidente Donald Trump se han impulsado reformas para fortalecer el cuerpo diplomático, incluyendo cambios en el proceso de reclutamiento y formación, con el objetivo de construir un servicio más profesional, eficiente y enfocado en la política de “America First”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. APAP

Finalmente, Rubio destacó que los diplomáticos modernos deben inspirarse en las virtudes de Franklin —sabiduría, tacto, confianza y compromiso con la nación— para convertirse en el rostro de Estados Unidos en el extranjero y actuar con firmeza en la construcción de la historia contemporánea.