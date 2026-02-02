Boxeo celebra su asamblea con una asistencia masiva

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) celebró ayer domingo su asamblea anual ordinaria con una participación masiva de delegados procedentes de las diferentes provincias del país y el Distrito Nacional.

En el evento, dirigido por el comité ejecutivo en pleno de Fedoboxa, salieron a relucir los disgustos e inconformidades por lo que consideran maltrato y marginación del boxeo en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nos sentimos muy mal, y no debe ser de otra forma, porque el Estado está invirtiendo miles de millones de pesos en construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas, de los cuales ni un solo centavo va dirigido al boxeo”, planteó Rubén García, presidente de Fedoboxa.

Llamó a la familia del boxeo nacional para que se mantenga pendiente porque en los próximos días la Fedoboxa fijará posición ante el país sobre su participación en la justa multideportiva regional que tendrá como sede la ciudad de Santo Domingo.

García recordó que el boxeo dominicano viene de obtener el segundo lugar en la pasada edición de los juegos, celebrada en 2023 en San Salvador, la capital de El Salvador.

“El boxeo es el deporte que dio la primera medalla olímpica a nuestro país; primer oro individual en Juegos Panamericanos y el que aportó dos de las tres medallas obtenidas por la delegación dominicana en los Juegos Olimpícos París 2024’, agregó Garcia.

Durante el desarrollo de la asamblea, en el Centro de Desarrollo Regional de Voleibol en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, se evidenció la preocupación de la institución boxística frente a la falta de respuestas a un deporte que ha representado con tanta dignidad al país en los diferentes eventos internacionales.

En su informe final de la asamblea, la Fedoboxa se pregunta: ¿Qué más tiene que hacer el boxeo para ser tomado en cuenta?.

Rendición de cuentas

En la asamblea se aprobaron los informes del presidente y el financiero, así como los correspondientes a las comisiones de jueces y árbitros; técnicos, femenino y de los atletas.