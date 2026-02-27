Boxeo dominicano participará en juegos SD 2026 con equipo renovado

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El boxeo de República Dominicana se plantea participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un equipo completamente renovado en relación a su participación anterior en la justa multideportiva regional.

Ninguno de los púgiles dominicanos que subieron al podio de la cita del 2023 en San Salvador formarán parte del plantel que competirá en Santo Domingo 2026.

Cristian Pinales y Alexys De la Cruz, ambos ganadores de medallas de oro, hacen vida en el boxeo profesional, por lo que desistieron de defender sus condiciones de campeones en los Juegos que deberán efectuarse en la capital dominicana durante los días del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Yunior Alcántara, que obtuvo medalla de plata en San Salvador, tampoco hará el equipo dominicano.

En femenino, la veterana María Moronta, Jessica Muñoz y Estefany Almánzar no forman parte de los planes del entrenador de la selección nacional, Armando Hernández.

Moronta, Muñoz y Almánzar se alzaron con la plata de sus categorías en San Salvador.