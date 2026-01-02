Brown : “No hay duda de que Towns es un All-Star”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, no ve la integración del dominicano Karl-Anthony Towns al All-Star como un debate, ni mucho menos.

No hay duda, dijo Brown, de que Towns merece estar en el All-Star de la Conferencia Este, incluso en medio de lo que algunos podrían calificar de una temporada floja para los altos estándares del pívot.

Para un equipo de los Knicks firmemente en la contienda por el primer puesto, Brown considera a Towns como una selección automática.

“Karl supera los 20 puntos y los 10 rebotes por partido”, dijo Brown.

“Y si estás entre los tres mejores equipos de cualquiera de las conferencias y eres el segundo máximo anotador, y el máximo reboteador, eres un All-Star. No hay duda al respecto. La única pregunta es: ¿está en el primer, segundo o tercer equipo All-NBA?".

Towns, cinco veces All-Star, promedió 24.4 puntos con un 52.6 % de acierto en tiros de campo y un 42 % en triples la temporada pasada, su primera en Nueva York tras el traspaso espectacular que envió a Julius Randle y Donte DiVincenzo a Minnesota. Esta temporada, la primera con Brown, los números son diferentes.

Towns está por debajo del 50 % en tiros de campo por tercera vez en sus 11 años de carrera. Sus intentos de tiros de campo han bajado de 16.9 por partido a 15.5.

Un informe de ESPN de diciembre excluyó a Towns de su lista de candidatos casi seguros para el Juego de Estrellas de la Conferencia Este de 2026, un grupo que incluía a Jalen Brunson junto a Giannis Antetokounmpo, Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaylen Brown, Tyrese Maxey y Donovan Mitchell.

El estelar jugador de los Knicks de Nueva York también fue omitido de la lista de candidatos “en la burbuja” de ESPN.