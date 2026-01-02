Banreservas es fuerte

Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas es una especie de marca país, una institución sólida, fuerte, confiable, con una historia que data de casi 100 años, que en pleno apogeo de la revolución del 24 de abril seguía pagando la nómina pública, hecho constatado por quien suscribe, cuyo abuelo Nolasco López (Pichí?n), en Barahona, recibía su salario como mayordomo del Palacio de Justicia.

Los rumores sobre problemas financieros son cantos de sirena que no responden a la verdad, actos temerarios. La voz autorizada del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha afirmado de manera categórica que el sistema financiero goza de buena salud, y, siendo la palabra de este gurú de la economía regional una especie de palabra de Dios, no hay que abrigar temores, sino, como él mismo recomendó, actuar con prudencia.

El presidente ejecutivo del Banreservas. doctor Leonardo Aguilera, aseguró que la solvencia está respaldada por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable.