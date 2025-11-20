Bulevar reconoce con una estrella a David Ortiz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación del Boulevar de las Estrellas reconoció ayer a David Ortiz colocándole su estrella en el famoso Boulevar de las Estrellas de la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional.

Ortiz se convierte en apenas el séptimo atleta en recibir la distinción, todos beisbolistas, uniéndose a Juan Marichal, Felipe Rojas Alou, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero Jr., Sammy Sosa y Albert Pujols.

La actividad, conducida por la comunicadora Brenda Sánchez, reconoció la carrera de 20 temporadas en las Grandes Ligas del dominicano, quien fue exaltado al nicho de los inmortales en Cooperstown en su primer año de elegibilidad en el 2022.

Visiblemente emocionado, Ortiz agradeció a Dios, ante todas las cosas, y a las personas responsables en la Fundación del Boulevar de las Estrellas por el reconocimiento recibido.

“Me siento muy impresionado y honrado por este bonito reconocimiento. Gracias a la Fundación del Bulevar de las Estrellas, a Carlos Batista y a cada uno de ustedes por apoyar mi carrera.

“Les exhorto a que estudien, se preparen y sean buenos ciudadanos, poniendo siempre a Dios por sobre todas las cosas y trabajando con disciplina y dedicación”, manifestó el 10 veces integrante del equipo Todos Estrellas y ganador de 7 Bates de Plata.

Carlos Batista Matos, presidente de la Fundación del Bulevar de Las Estrellas, dijo que David se lo merece.