¿Cambios en el Clásico Mundial? Esto dice el Comisionado MLB

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Tras haber batido récords de asistencia y audiencia televisiva, el Clásico Mundial de Béisbol regresará en 2029 o 2030 y, en algún momento futuro, podría trasladarse a mitad de temporada, cuando los clubes serían menos propensos a restringir a los jugadores.

Desde su creación en 2006, el Clásico Mundial de Béisbol se ha disputado durante los entrenamientos de primavera. Las reglas del torneo incluyen restricciones en el número de lanzamientos, y los equipos pueden exigir límites más estrictos o negar la participación a los jugadores.

«Obviamente, tenemos compromisos con Fox respecto al Juego de Estrellas a mitad de temporada hasta 2028», declaró el comisionado de béisbol Rob Manfred el miércoles durante una entrevista con Associated Press. «A medida que el béisbol sigue evolucionando, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Y sin duda, si decidiéramos tomar en serio la idea de un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal».

El interés de los aficionados por el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) sigue creciendo

El Clásico Mundial de Béisbol de este año atrajo a 1.619.839 aficionados para 47 partidos, un aumento del 24% con respecto al récord anterior de 1.306.414 en 2023. El torneo inaugural de 2006 atrajo a 740.451 aficionados para 39 partidos.

El partido más visto de 2006 fue la victoria de México sobre Estados Unidos en la segunda ronda, con 2,46 millones de espectadores en ESPN.

El partido más visto de este año hasta el domingo fue la victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana en semifinales, con 7,37 millones de espectadores en FS1 y Fox Deportes. Esto superó el récord anterior de 5,2 millones para la final de 2023 en FS1, Fox Deportes y los servicios de streaming de Fox Sports. Las cifras para la final del martes aún no están disponibles.

"No hay nada que ver con cómo empezamos en 2006", dijo Manfred. “Este partido, siento que alcanzó otro nivel. Establecimos un récord de asistencia después de los primeros partidos. Para cuando llegamos a las semifinales y la final, todo fue un regalo.”

El efecto Ohtani ha sido clave

El ponche de Shohei Ohtani a Mike Trout, entonces compañero de los Angelinos de Los Ángeles, para el último out del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, fue un momento trascendental. Un deporte que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX tardó hasta el siglo XXI en establecer una competencia verdaderamente global.

“El Clásico Mundial de Béisbol es una especie de trampolín para el resto de nuestros esfuerzos internacionales”, dijo Manfred. “Te da una base sólida para establecer relaciones comerciales a largo plazo con patrocinadores, emisoras y demás”.

Los aficionados de países apasionados por el béisbol como Japón, República Dominicana y Venezuela han seguido de cerca el torneo desde sus inicios. Japón tiene tres títulos, mientras que República Dominicana y Venezuela han ganado uno cada uno.