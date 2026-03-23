Camiseta de Shohei Ohtani del Clásico se vende por cifra récord de 1,5 millones de dólares

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La camiseta que el astro Shohei Ohtani usó durante la victoria de Japón por 13-0 sobre China Taipéi en el Clásico Mundial de Béisbol el 6 de marzo se vendió por 1.500.010 dólares en la subasta de la MLB el domingo por la noche, el precio más alto jamás pagado por una camiseta de Ohtani en una subasta.

En ese partido, disputado en el Tokyo Dome, Ohtani conectó un grand slam y produjo cinco carreras.

En el Clásico Mundial de Béisbol, bateó para .462 con un OPS de 1.842. Japón, campeón de 2023, cayó ante Venezuela, eventual ganador, en los cuartos de final.

Durante la subasta de siete días, la camiseta número 16 de Ohtani recibió la asombrosa cifra de 298 ofertas. Esto representa un aumento considerable con respecto a la venta de MLB Auctions de 2023, cuando la camiseta de Ohtani de un partido de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol contra Australia se vendió por 126.100 dólares.

El interés por Ohtani en las subastas recientes es insaciable. En los últimos tres meses, dos tarjetas con parches de camisetas usadas por Ohtani en partidos y firmas impresas superaron los 2 millones de dólares en subasta: la tarjeta Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Ohtani de 2025, que se vendió por 3 millones de dólares justo antes de Navidad, y la tarjeta Topps Chrome Dual MVP Gold Logoman de 2025, con Ohtani y Aaron Judge, que se vendió por 2,16 millones de dólares el 20 de marzo.

La pelota del 50.º jonrón de Ohtani en 2024 —que estableció la primera temporada 50-50 en la historia de la MLB— se vendió por 4,39 millones de dólares a la firma de inversión taiwanesa UC Capital en octubre de 2024, un precio récord para una pelota de béisbol. Ese dinero permanece en depósito mientras continúa el litigio sobre la propiedad de la pelota, con un juicio con jurado programado para el 20 de julio en el Tribunal del 11.º Circuito Judicial de Florida.