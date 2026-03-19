Carlos Adames se proclama listo para pelea del sábado

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos Adames, conocido como “Caballo Bronco”, buscará consolidar su reinado como campeón peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando el próximo sábado enfrente al peligroso boxeador estadounidense Austin Williams en el combate estelar de una cartelera a celebrarse en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida.

El nativo de la fronteriza provincia Elías Piña llegará al combate con récord profesional de 24 victorias, incluida 18 por la vía del nocaut; una derrota y un empate.

El dominicano fue elevado a campeón absoluto del Consejo Mundial en mayo de 2024, luego de haber reinado previamente como monarca interino del organismo.

La pelea será transmitida en vivo a nivel mundial por DAZN, una pelea que finalmente se realizará luego de que el enfrentamiento, originalmente pactado para enero de este año, se cancelara debido a un problema de salud de Carlos Adames antes del pesaje oficial.

En aquel momento, ambos debían enfrentarse en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de la cartelera encabezada por Shakur Stevenson y Teofimo López.

Sin embargo, la enfermedad de Adames obligó a posponer el combate, mientras que Williams decidió mantenerse activo en esa misma función.

Su primera defensa llegó apenas un mes después en Las Vegas, donde superó con claridad por decisión en las tarjetas al experimentado estadounidense Terrell Gausha.

Posteriormente, en febrero de 2025, protagonizó un intenso combate frente al invicto británico Hamzah Sheeraz en Riad, Arabia Saudita. Tras doce asaltos de gran intensidad, la pelea terminó en empate, un resultado que generó debate entre aficionados y especialistas.

Su rival Williams llegará al pleito con récord de 20 victorias y una sola derrota, con 13 nocauts y decidido a conquistar su primer campeonato mundial.