Casablanca y Sr. Jiménez pelearán el 21 en el Teo Cruz

Cristian Casablanca y el Sr. Jiménez, ambos dan seguridad de que saldrán victoriosos en la cartelera de boxeo e Influencer, que se realizará el 21 de febrero en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz y que organiza la empresa Shuan Boxing, que preside la empresaria Bélgica Peña en colaboración con Capricornio TV.

La seguridad de victoria de los influensers fue producida en la rueda de prensa que se realizó en el centro de entrenamiento Central Boxing Gym.

En la presentación a la prensa de cómo será el desempeño de los boxeadores, Cristian Casablanca (Adrián Donato Salcedo) dijo que está en óptimas condiciones físicas y mentales para derrotar al Sr. Jiménez.

Añadió que, tras derrotar a su adversario, irá tras el merenguero urbano Omega (Antonio Peter de la Rosa), de quien, cargado de seguridad, indicó que también lo derrotará. De su lado, el Sr. Jiménez (Yariel Jiménez), dijo que su adversario no pasará del segundo asalto de la pelea.

Tras la presentación de los peleadores, las preguntas de los organizadores lograron que los dos influencers activaran sus puntos de vista con relación al resultado final de la contienda de puños enguantados.

Esa pelea será a cinco asaltos y ocupará el turno estelar de la cartelera donde habrá un Título Mundial Interino aprobado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Será escenificada por Noel Reyes Vs Víctor Santillán en la categoría de las 122 libras a 12 asaltos. En total serán siete peleas que se realizarán el 21 de febrero en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde nuevamente Freudi Franco, de San Cristóbal, se las verá contra Ángel Rosa, de Santiago.

También pelearán en la cartelera que organiza Shuan Boxing, Elvis del Castillo contra Kermin Jiménez en la categoría de las 147 libras y a seis rondas.