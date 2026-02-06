Comisión Consultiva sugiere construir un nuevo estadio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En reunión celebrada ayer jueves, la Comisión Consultiva creada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para evaluar la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el sector ensanche La Fe, sobre la base de los estudios realizados y testimonios recogidos, decidió sugerir al Poder Ejecutivo que se construya un nuevo estadio de béisbol.

El estadio se debe construir en los terrenos del ensanche La Fe, en alianza con el Estado dominicano y el sector privado y cumplir los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

El Coliseo “Teo” Cruz

En la referida reunión quedó expresamente establecido que el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz no se vería afectado por la construcción del proyecto.

La Comisión Consultiva fue creada mediante decreto 306-25 y está conformada, además del doctor Subero Isa, por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Catalino Correa Hiciano, Vitelio Mejía Ortiz, los destacados juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Julissa Vásquez, y Edgar Torres Reynoso, director ejecutivo.

Desde el momento de su creación la Comisión se ha mantenido trabajando y estableciendo reuniones con sectores ligados al mundo del béisbol profesional con el objetivo de escuchar sus opiniones al respecto, labor que continuará realizando en sus próximas reuniones.

A la reunión de ayer asistió una comisión de la Federación Dominicana de Boxeo, la que se hizo acompañar por el arquitecto Rahamés Díaz, quien diseñó y fue el responsable de la ejecución de los trabajos de construcción del coliseo “Teo” Cruz, obra inaugurada en agosto del 1996.

Esta comisión la encabezó el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García y la completaron el secretario general, Ramón Leonardo; el inmortal del deporte Bienvenido Solano y el periodista Primitivo Cadete, miembro del comité ejecutivo de la entidad que dirige el boxeo olímpico en el país.

A la reunión también asistió el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en su calidad de miembro de la comisión y se hizo acompañar del viceministro de Deportes, Franklin De la Mota.