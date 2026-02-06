Cavallo, Guerra y Jaime ganan Nacional de Boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los destacados bolicheros Wascar Cavallo, Aumí Guerra y Alfredo Jaime, conquistaron medalla de oro, en diferentes categorías, en el Campeonato Nacional de boliche celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con la participación de 100 jugadores, en busca de las medallas . En la categoría elite masculino, el campeón nacional fue Cavallo con un total de 3,919 pines derribados en los 18 juegos en los cuales vio acción para un promedio de 218 pines por juego, la medalla de plata fue para Manuel Fernández con 3,861 pines y el bronce para Leonardo Ardente con un total de 3,752 pines derribados en los 18 juegos.

En la rama femenina en la categoría A, la campeona fue la atleta Aumi Guerra, con un total de 3,644 pines, para una media de 202 pines por juego, las preseas de plata y bronce fueron conquistadas por las atletas Rosalía Guzmán y Shantalle Hungría con 3,413 y 3,391 pines derribados respectivamente, en la rama masculina el ganador del oro fue Alfredo Jaime, con promedio de 190 pines por juego al sumar 3,414 pines en los 18 juegos, la plata para Raúl Morales con una total de 3,343 pines y el bronce lo ganó el joven Jean Aquino con 3,293 pines.

En el Torneo Nacional participan más de 100 bolicheros en las categorías adultos Elite, A, B y C, sénior, súper sénior, juvenil en ambas ramas. Francis Soto presidente de Febodom anuncio que el próximo fin de semana los días sábado 7 y domingo 8 finalizara el Torneo Nacional con las competencias en las categorías B, C y D ambos días a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Sebelen Bowling Center. Luego de finalizar las rondas se llevó a cabo la premiación a cargo de Ernesto Avila..