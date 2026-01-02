Boliche con buen resultado durante los torneos en 2025

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El boliche dominicano logró un gran resultado en el año 2025 alcanzando triunfos en los eventos nacionales e internacionales poniendo en alto el nombre del país, donde los atletas lograron los mayores triunfos, además contando con una instalación de primera en el área, como es el Sebelén Bowling Center.

Los atletas han contado con gran apoyo de la Federación de Boliche Dominicana, que preside el deportista Francis Soto, quien por su trabajo ha alcanzado presidir organismos internacionales, además las facilidades del SBC, con inmortal Rolando Sebelén, a la cabeza.

Los bolicheros dominicanos durante el 2025, han sido tomado en cuenta en los eventos internacionales logrando medallas en diferentes colores.

Los atletas más destacados en el 2025 fueron Rolando Antonio Sebelén y Alex Prats en masculino, mientras que las juveniles Rosalía Guzmán y Letizia Santos, en la rama femenina 2025.

La medallas

Las primeras preseas fueron logradas en el XIII Campeonato Iberoamericano de Boliche y II Campeonato Senior que se celebró en la ciudad de Cali, Colombia, con 5 presea la delegación criolla ganó, 4 oro y 1 plata, destacándose Rolando Antonio Sebelén y las juveniles Rosalía Guzmán y Letizia Santos.

En el mes de junio el atleta Alex Prats y la RD logró medalla de plata en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, celebrado en el país que sirvió como evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Luego logró 2 medallas, 1 de plata y 1 de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil, que se celebró en la ciudad de Guatemala, en agosto.

El boliche terminó con 2 preseas doradas, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe juvenil, que se celebró en noviembre en la ciudad de Monterrey, México. Además se continuó el intercolegial de boliche, ya sabemos lo que esto significa para el crecimiento y desarrollo este deporte, el colegio Civitas se coronó campeón, el Luis Muñoz Rivera finalizó, segundo y el colegio Santa Rosa de Lima, en el tercer lugar.

El presidente de Febodom, Francis Soto, destacó el acuerdo de cooperación que se firmó con La Federación Deportiva Nacional de Boliche de Guatemala, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del boliche en el país, fomentar programas de formación y ampliar las oportunidades para las atletas, los entrenadores y comunidades interesadas en este deporte.

Sebelén resalta logros

Por su parte el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, una leyenda mundial del boliche, resaltó la gran labor realizada por bolicheros para el país, lo que demuestra el desarrollo de este deporte.

“Estamos satisfecho con nuestros atletas de boliche que han puesto en alto el nombre del país en los eventos internacionales y su participación en las diferentes ligas que participan en el Sebelén Bowling Center, creando entusiasmo entre los deportistas que gustan de este deporte”, apuntó.

Dijo que el objetivo principal del boliche es prepararse para realizar un gran papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en el país en julio de este año. “Queremos que se escuche el himno en la justa del boliche”, apuntó.