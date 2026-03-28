Celebrarán los eventos de natación en piscina COJPD

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda), anunció la elebración del 9 al 12 de abril del presente año el XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El evento será Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además será un evento de prueba para el Comité Organizador del evento que preside José Monegro, informó Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

“Este evento tendrá la particularidad de que los casi 500 atletas que tomarán parte nadarán en una piscina certificada por la World Aquatics.

El complejo fue remozado y será un evento de prueba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó Tavárez.

El presidente de la Fedda se sintió complacido con el apoyo del Comité Organizador del evento, además será clasificaciones al Mundial de Piscina Corta, a celebrarse en Shanghái, China, y Clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Tavárez anunció que estarán en el país participando casi 500 nadadores de 10 países: México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana.

El XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional ya es un evento marca país y de tradición para los dominicanos, que conjuga el deporte con el turismo deportivo, porque la nación lo tiene todo: desde infraestructura, hoteles, transporte, entre otros.

El evento tiene el apoyo de JJCC2026, Ministerio de Deportes, Creso, COD, Baldom, Oscar A. Renta Negrón y Lulu Pets, entre otras entidades que gustan del deporte.