El Clásico: historia, rivalidad, lo que se espera del duelo del domingo

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Este domingo, el mundo del fútbol se detiene. El Spotify Camp Nou abre sus puertas para una nueva edición de El Clásico, un enfrentamiento que trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural.

Con el liderato de LaLiga EA Sports en juego en esta recta final de la temporada 2025-2026, el choque entre el FC Barcelona y el Real Madrid promete ser determinante.

El Clásico: Historia de la tradición española

Lo que comenzó como un simple enfrentamiento regional a principios del siglo XX se ha transformado en el partido de clubes más visto del planeta.

El primer duelo se remonta a 1902, en la Copa de la Coronación y se ha convertido en la rivalidad más aguerrida del deporte moderno.

Hasta la fecha, el Real Madrid mantiene una ligerísima ventaja en victorias oficiales, pero el Barcelona ha recortado distancias drásticamente en las últimas dos décadas.

En LaLiga, el Real Madrid mantiene una ventaja de 80 victorias frente a 76 del Barcelona. Sin embargo, en la Copa del Rey, el dominio es azulgrana con 17 triunfos frente a 13 de los blancos.

Momentos Memorables

Raúl silencia el Camp Nou (1999): Tras marcar el gol del empate (2-2), el eterno capitán blanco se llevó el dedo a los labios, pidiendo calma a un estadio que rugía.

Raúl

Barcelona condena de "traidor" a Figo (2002): El regreso de Luis Figo al Camp Nou tras su polémico fichaje por el Madrid alcanzó su punto álgido cuando lanzaron una cabeza de cochinillo al césped mientras él intentaba sacar un córner.

FigoJose Luis Hurtado Sanchez

El aplauso del Bernabéu a Ronaldinho (2005): Una de las imágenes más nobles del fútbol. Tras una exhibición descomunal del brasileño (0-3), la afición madridista se puso en pie para ovacionar al rival.

Ronaldinho

El 5-0 del Barca en el Camp Nou (2010): El Real Madrid de Mourinho llegaba invicto y como líder, pero fue arrollado por un fútbol de toque perfecto. La imagen de Gerard Piqué levantando la mano con los cinco dedos extendidos ("La Manita") se convirtió en un símbolo de la hegemonía culé de la época.

Gerard Piqué

El cabezazo de Cristiano en la Copa del Rey (2010): En medio de una "tormenta" de cuatro Clásicos en apenas 18 días, el Madrid logró romper la racha del Barça en la final de Mestalla. Un salto prodigioso de CR7 en el minuto 103 para conectar un centro de Di María. Fue el primer título de la era Mourinho y un cambio de mentalidad para los blancos

Cristiano Ronaldo

Messi muestra su camiseta en el Bernabéu (2017): En el minuto 92, Messi anotó el 2-3 definitivo (su gol número 500 con el Barça). Se quitó la camiseta y la sostuvo frente a la grada del Santiago Bernabéu, mostrando su nombre y dorsal en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Messi muestra su camiseta

Récords Individuales

Máximo goleador: Lionel Messi (Barcelona) ostenta el récord con 26 goles. Por parte del Real Madrid, los máximos goleadores son Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, ambos con 18 goles.

Mayor número de apariciones: Sergio Busquets (Barcelona) ostenta el récord de más partidos disputados en la rivalidad, con 48.

Mayor victoria: El triunfo del Real Madrid por 11-1 sobre el Barcelona en la Copa del Rey de 1943.

Lo que está en juego para El Clásico del domingo

Barcelona

El panorama no podría ser más alentador para la escuadra catalana. Con el liderato bajo el brazo gracias a sus 88 unidades, los dirigidos por Hansi Flick han vuelto al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de un breve receso de 48 horas. La consigna en el grupo es nítida: sentenciar el título de Liga frente a su afición.

Al Barcelona le basta con sumar un solo punto este domingo en el Spotify Camp Nou para proclamarse campeón matemáticamente ante el Real Madrid. Dentro de la caseta impera un clima de absoluta seriedad, conscientes de que solo un último esfuerzo de 90 minutos los separa de coronar un año de hegemonía en el fútbol español.

Real Madrid

Del lado merengue, la situación es crítica y el margen de error inexistente. Ocupando la segunda plaza con 77 puntos, el Real Madrid aterriza en la Ciudad Condal con la obligación de llevarse los tres puntos si quiere impedir que el eterno rival festeje el campeonato frente a sus ojos.

El foco de atención en Valdebebas está puesto sobre Kylian Mbappé. El atacante galo, que padece una dolencia en el semitendinoso de su pierna izquierda, se ejercita al margen del grupo en una carrera contrarreloj para estar disponible en esta cita determinante.