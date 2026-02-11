Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Almuerzo Grupo Corripio

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Autoridades deportivas y figuras clave analizan la preparación del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

INVITADOS: CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026 Nelson Cruz Gerente Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Kelvin Cruz Ministro de Deportes Edwin Encarnación Miembro del Staff de Asesores de la Gerencia del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Juan Núñez Presidente Federación Dominicana de Béisbol Amaurys Nina Director de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol. Miguel Medina CEO Grupo de Medios Panorama (Derechos de Transmisión).
INVITADOS:

CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026

Nelson Cruz
Gerente Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.

Kelvin Cruz
Ministro de Deportes

Edwin Encarnación
Miembro del Staff de Asesores de la Gerencia del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.

Juan Núñez
Presidente Federación Dominicana de Béisbol

Amaurys Nina
Director de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol.

