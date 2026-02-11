Almuerzo Grupo Corripio
Clásico Mundial de Béisbol 2026
Autoridades deportivas y figuras clave analizan la preparación del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
INVITADOS:
Nelson Cruz
Gerente Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.
Kelvin Cruz
Ministro de Deportes
Edwin Encarnación
Miembro del Staff de Asesores de la Gerencia del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.
Juan Núñez
Presidente Federación Dominicana de Béisbol
Amaurys Nina
Director de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol.