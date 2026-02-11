12:57

INVITADOS:



CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026



Nelson Cruz

Gerente Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.



Kelvin Cruz

Ministro de Deportes



Edwin Encarnación

Miembro del Staff de Asesores de la Gerencia del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.



Juan Núñez

Presidente Federación Dominicana de Béisbol



Amaurys Nina

Director de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol.