Emotivo relevo en el Consulado dominicano de Miami reafirma compromiso con la comunidad

Miami, Florida. – El Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad realizó una emotiva ceremonia oficial de despedida de la doctora Geanilda Vásquez como cónsul general, al tiempo que dio la bienvenida al vicecónsul Gilberto Minaya, designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) como Encargado Interino de la sede.

Minaya, piloto profesional y licenciado en Administración, asumirá de manera transitoria la dirección del consulado, “llevando el rumbo del vuelo de éxitos del gobierno dominicano en favor de la diáspora en esta sede”, según se expresó durante el acto.

En una ceremonia que, según asistentes, “la diáspora no recuerda haber vivido con un impacto tan emotivo”, Geanilda Vásquez, junto al equipo consular, se despidió presentando un resumen de su gestión, iniciada hace más de dos años y concluida oficialmente este fin de semana. Destacó la “pasión por el servicio” que la caracteriza, el valor de la comunidad dominicana en Miami y agradeció al presidente Luis Abinader y al MIREX por la confianza depositada en ella.

Se recuerda que Vásquez fue designada por el Poder Ejecutivo como Coordinadora del Gabinete Social del Gobierno.

El acto se realizó en el Salón de las Provincias, inaugurado durante su gestión consular.

Entre los presentes estuvieron vicecónsules, oficiales consulares e invitados especiales, como el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M.; Pedro Díaz Ballester, presidente de la Federación Dominicana Internacional de Negocios, Turismo y Desarrollo en Miami; así como representantes del sector gastronómico, el reconocido pintor Hans Payan, el director del INDEX Miami, Richard Montilla, el doctor Francis Martínez y altos dirigentes del PRM.

También participaron la secretaria general del Círculo de Periodistas de la Salud de la República Dominicana (CIPESA) en Estados Unidos y presidenta del Comité de Asuntos Diplomáticos del CDP, junto a otras personalidades de la comunidad.

El Encargado Interino, vicecónsul Gilberto Minaya, enfatizó la continuidad del esfuerzo del Gobierno dominicano en favor de la diáspora en Miami, como parte del trabajo iniciado por Vásquez.

Señaló que esta labor es “un ente prioritario en la visión del gobierno del presidente Luis Abinader” y afirmó: “Estamos prestos a servir a la comunidad y cumplir el rol que nos corresponde durante este proceso interino”, agradeciendo además la designación.

Minaya pidió un minuto de silencio en memoria del fenecido vicecónsul Carlos Manuel Vidal Otaño, a quien definió como “baluarte del servicio y la honradez en más de 30 años de labor”, resaltando su compromiso con el país y la diáspora. Vidal fue un hombre de Estado muy apreciado por los dominicanos en Miami.

En la gráfica, parte de los funcionarios oficiales consulares, el director del INDEX, Richard Montilla, el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., adjunto a Geanilda Vásquez y Gilberto Minaya..(Foto cortesía del Fotoreportero Ramón Morillo)

La cónsul saliente expresó “los mejores parabienes para este proceso”, mientras que Minaya fue recibido de manera afable por empleados consulares, quienes destacaron “su preparación profesional, carácter humilde, pero con posturas firmes, y su ejemplo familiar”, cualidades que, aseguran, han podido conocer durante sus años de servicio en la sede.

Detalles del acto

El evento fue conducido por Rosa Espinal e inició con la entonación de los himnos nacionales de la República Dominicana y de los Estados Unidos.

Llamó poderosamente la atención el nivel de emotividad con que fue despedida Geanilda Vásquez y recibido el vicecónsul Gilberto Minaya como Encargado Interino designado por el MIREX, destacándose en ambos su compromiso con los mejores intereses de los dominicanos en Florida.

Las lágrimas estuvieron presentes de principio a fin. Fue notoria una emotividad pocas veces vista por la diáspora en este tipo de actos, en los que quien suscribe ha presenciado el paso de decenas de administraciones.

Tampoco es habitual el tipo de recibimiento brindado a una persona designada como Encargada Interina. En este caso, al piloto y licenciado en Administración Gilberto Minaya, de quien se dijo que “nunca ha tenido hora para servir al Consulado, al igual que Geanilda”.

Empleados y funcionarios consulares reflejaban una profunda alegría mientras despedían con agradecimiento a la cónsul general y recibían con afecto al nuevo Encargado Interino, en el marco de un encuentro oficial que quedará marcado en el corazón de los servidores públicos y en la historia de esta sede diplomática dominicana.