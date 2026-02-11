¿Puede Alix Didier Fils-Aimé cambiar el rumbo de Haití? Ciudadanos haitianos opinan

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La decisión del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) de transferir el pasado sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le fue encomendada la conducción del Poder Ejecutivo, ha generado diversas reacciones entre ciudadanos haitianos que residen en la República Dominicana.

Entre ellos figura Borgella Mackendy, motoconchista de la zona conocida como “Pequeño Haití”, ubicada en el sector San Carlos del Distrito Nacional, quien afirmó que Fils-Aimé ha iniciado su gestión con buen pie.

“El pueblo lo quiere mucho a él, y comenzó a trabajar bien. No sé si él va a terminar bien, porque siempre las cosas comienzan bien, pero nunca terminan bien. Para mí, él comenzó bien, porque había muchos comercios que estaban cerrados y los abrieron”, declaró Mackendy.

“Yo creo que el primer ministro va a salir bien”, agregó Marcelino Juan Bautista.

Por su parte, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), William Charpantier, expresó su respaldo al primer ministro haitiano, al señalar que el CPT permaneció cerca de dos años en el poder sin cumplir su misión de garantizar la seguridad en Haití y organizar unas elecciones que nunca se realizaron.

“Nosotros, desde la Meramili, incluso la República Dominicana, a través de un comunicado, estamos de acuerdo con que el primer ministro, Didier Fils-Aimé, pueda permanecer como presidente del Consejo de Ministros en Haití”, declaró Charpantier.

Entretanto, Yolanda Luz afirmó que tanto ella como sus compatriotas tienen derecho a vivir en paz y con oportunidades de desarrollo, y confía en que, bajo el liderazgo del primer ministro, ese anhelo pueda hacerse realidad.

“Si no hay problemas, todo el mundo se puede ir para Haití a vivir… Cuando todo está bueno, todo el mundo se va para su país, porque aquí (en República Dominicana) uno tiene que pagar 15 mil o 20 mil pesos para que lo suelten; si no, se lo llevan para Haina”, manifestó Luz, quien se gana la vida haciendo trenzas a mujeres en la intersección de las avenidas Duarte y París.

Sin embargo, otras opiniones recogidas coincidieron en que “solo Dios” o el expresidente Michel Martelly podrán lograr que el vecino país supere la profunda crisis que arrastra desde julio de 2021, tras el asesinato del mandatario Jovenel Moïse.

“Creo que no. El único que arregla a Haití es Dios. Los primeros ladrones son ellos (los políticos), el único que arregla a Haití es Michel Martelly”, aseguró María Belnando.

“Todas esas gentes son problemáticas en Haití, por eso no me meto en política. Haití nadie sabe si se puede arreglar un día, solo Dios”, añadió Vaneza Donacie.

Entretanto, otro de los consultados acusó a Alix Didier Fils-Aimé de “ladrón” y aseguró que este solo pretende vender el país a los Estados Unidos.

“Al que pusieron fue a un ladrón. Son ladrones todos, vendiendo el país para los americanos; son ladrones todos”, enfatizó.

"Todavía todo está indeciso allá. No puedo decir nada de lo que va a pasar, porque solamente Dios es quien puede predecir el destino. Ni en mí mismo confío", señaló Reinaldo.