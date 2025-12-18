Club Deportivo Dominicano NYC elige nueva directiva

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Centro Cultural Deportivo Dominicano en NY (CCDDNY) eligió el pasado fin de semana una nueva directiva.

Edward de León será el nuevo presidente, a ser juramentado el próximo día 27 durante una fiesta en los salones de la entidad, ubicado en el 2088 de la avenida Amsterdam con la calle 163, en el Alto Manhattan, a partir de las 6:00 p.m.

Tras el anuncio, De León agradeció profundamente el apoyo y la confianza de los socios y expresó su compromiso inquebrantable con la comunidad.

El nuevo presidente sustituye en el cargo al deportista Luis Peralta, y su gestión se extenderá desde diciembre de 2025 hasta diciembre de 2026.

Su programa de trabajo se centrará en el fortalecimiento institucional, fomentar la disciplina, la armonía, modernización de la infraestructura y el relanzamiento de actividades sociales para los miembros.

Asimismo, implementar un sistema administrativo computarizado para mayor eficiencia y transparencia; remodelación del nivel bajo (sótano); incluyendo las escaleras, pista de baile y concluir con la legalización del espacio.

Además, reubicación de la cantina; realizar la reubicación tras un estudio técnico de un ingeniero o arquitecto; actualización de climatización; modernizar el sistema de aire acondicionado con termostatos digitales; reinicio de actividades sociales; retomar los populares karaokes entre socios e invitados.

La nueva directiva se prepara para impulsar al CCDDNY hacia una nueva era de desarrollo y cohesión comunitaria.

El Club fue fundado el 23 de marzo de 1966 (59 años) por un grupo de amigos, con el propósito de promover la cultura y el deporte del juego de dominó entre los dominicanos en la Gran Manzana.