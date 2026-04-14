Club Los Mina se proclama campeón de basket Abasado

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El club Los Mina venció el domingo 80-76 a los Trenes de Santo Domingo Norte, en el quinto y decisivo partido de la serie final para obtener el campeonato en el X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026.

Para Los Mina, fue el segundo título de su historia en los TBS de Santo Domingo y detuvo una sequía de 14 años, ya que el primero lo conquistó en el 2012, precisamente ante los Trenes en el quinto y decisivo partido de una ronda final a 5-3, que en esta ocasión se disputó en el polideportivo del club Ozama, en el Municipio Santo Domingo Este.

Joni Liriano y Gerald Abreu comandaron la ofensiva de los Leñeros con 23 y 22 puntos cada uno, siete y cinco rebotes, Bryan Luciano nueve y Miguel Evangelista ocho y 11 capturas.

Por los vencidos, Yeickson Montero anotó 18 puntos y atrapó siete rebotes, Kelvin Furcal alcanzó un doble-doble de 16 tantos más 10 rebotes, Carlos Ramos 16, Randy Bautista aportó 10 unidades y Miguel Carmona 10. La justa la dedicaron al presidente Luis Abinader, por la Copa Seaboard, y organizó la Asociación de Basket de la Provincia de Santo Domingo (Abasado).