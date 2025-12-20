Club Payero reconocerá atletas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El club deportivo Payero reconocerá hoy, a partir de las 4:00 de la tarde, a los jugadores más destacados del 2025, en el centro Agua Splash Caribe.

Genio Payero, presidente de la institución, precisó que se premiarán a los atletas más destacados en las disciplinas deportivas de voleibol, béisbol, baloncesto y softbol.

“ En los 60 años de nuestra institución Deportiva continuamos siendo una institución firme en valores morales y formadores de carácter cristianos “, afirmó.

Adelantó que el club iniciará sus inscripciones y reinscripciones el día 3 de enero del 2026 y que en el transcurso de ese año celebrará la Serie del Caribe Infantil 12-13 años y su tradicional torneo interno número 61.