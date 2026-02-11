Edwin Encarnación rompe el silencio: ¿Cómo sobrevivir a las tentaciones de las Grandes Ligas?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El ex pelotero Edwin Encarnación compartió algunas recomendaciones claves para evitar caer en los escándalos sexuales y los fraudes monetarios que han arruinado muchas carreras en Grandes Ligas.

"Lo fundamental en esto es la educación. ¿Qué educación recibe el pelotero cuando va creciendo? ¿Qué le enseñan en su casa? Eso es lo más importante. Muchos peloteros necesitan una guía que le ayuden a andar por el camino correcto", expresó Encarnación durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Encarnación mencionó su padre tuvo un papel decisivo en su carrera profesional debido a que este fue una "voz sabia" durante cada decisión importante, tanto en el terreno como en los negocios.

"Tuve muchas oportunidades de cometer errores durante mi carrera profesional, pero siempre pensé en mi padre y en la educación que me dio junto a mi mamá", relató.

Encarnación enfatizó que los peloteros deben tener cuidado con los contratos que firman y evitar las tentaciones que la fama puede ofrecer.

¿Cuál es el mensaje de Nelson Cruz a los jóvenes peloteros dominicanos?

Nelson Cruz

El gerente general de la República Dominicana, Nelson Cruz, dio a conocer el mensaje que le transmitió para la selección dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

"Si un jugador de alto rendimiento pasa la noche en una discoteca o que estuvo trasnochándose, eso se va a saber al otro día. Lo principal y el mensaje para que hemos llevado a los jugadores es el respeto a tu país, a tu bandera y a tus compañeros", señaló Nelson Cruz.

Con respecto al equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial, Cruz confía en que sus peloteros se comprometerán a evitar las distracciones y enfocarse en traer la segunda corona al país.